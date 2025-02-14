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рф на Курщину может перебросить еще 2-3 тыс. военных из КНДР - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 5279 просмотра

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Зеленский сообщил о возможной переброске 2-3 тысяч северокорейских военных на курское направление. Ранее КНДР уже потеряла 4 тысячи военных в войне против Украины.

россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тыс. военных из Северной Кореи. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

О Северной Корее мы (с Трампом - ред.) говорили. О том сколько тысяч есть, сколько тысяч их уничтожено. У нас есть люди в плену, а также мы видим сейчас, что еще несколько тысяч, думаем 2 тыс., 2,5-3 тыс. будут переброшены из Северной Кореи на курское направление. Это из того, что мы видим, мы не знаем четко. Мы видим, когда они уже там есть и тогда можно посчитать примерно. Пока что мы видим пару тысяч, которых они дополнительно просят,

- рассказал Зеленский.

Президент отметил, что это точно не из-за хорошей жизни, у них есть потери.

Дополнение

Зеленский сообщал, что Северная Корея уже потеряла в российской войне против Украины 4 тыс. военных.

7 февраля Зеленский заявлял, что в Курской области российская армия подтянула снова северокорейских солдат для участия в боевых действиях. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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