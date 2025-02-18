"Это сотрудничество представляет серьезную угрозу для международного сообщества": Буданов об отношениях РФ и Северной Кореи

Северная Корея и Россия укрепляют военное сотрудничество во многих сферах, включая технологии, науку и промышленность, что представляет серьезную угрозу для международного сообщества.

Об этом саявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.

Детали

По словам Буданова, Северная Корея и россия укрепляют военное сотрудничество во многих секторах, включая технологии, науку и промышленность.

Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества

В качестве примера Буданов привел ракету КН-23, которую Северная Корея поставила россии.

Изначально ее точность была серьезно несовершенной, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские специалисты по ракетам внесли технические изменения, решив проблему. Теперь ракета стала значительно точнее и представляет гораздо большую угрозу