"Это сотрудничество представляет серьезную угрозу для международного сообщества": Буданов об отношениях РФ и Северной Кореи
Киев • УНН
Россия и Северная Корея усиливают военное сотрудничество в технологиях, науке и промышленности. рф помогла улучшить точность северокорейских ракет КН-23, что представляет угрозу для международной безопасности.
Северная Корея и Россия укрепляют военное сотрудничество во многих сферах, включая технологии, науку и промышленность, что представляет серьезную угрозу для международного сообщества.
Об этом саявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.
Детали
По словам Буданова, Северная Корея и россия укрепляют военное сотрудничество во многих секторах, включая технологии, науку и промышленность.
Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества
В качестве примера Буданов привел ракету КН-23, которую Северная Корея поставила россии.
Изначально ее точность была серьезно несовершенной, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские специалисты по ракетам внесли технические изменения, решив проблему. Теперь ракета стала значительно точнее и представляет гораздо большую угрозу
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Кроме того, Буданов предупредил, что этот технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии, которые находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи.
Северная Корея использует эту войну для получения боевого опыта и модернизации своих военных технологий. Это будет иметь долгосрочные последствия для ландшафта безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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