Первые британские туристы, которым разрешили посетить Северную Корею после 5-летнего перерыва, рассказали о своих впечатлениях

Группа британских туристов, которые стали первыми иностранными туристами, посетившими Северную Корею после пятилетней паузы, поделились своими впечатлениями. Туризм в страну был восстановлен только на прошлой неделе, после многих лет изоляции Северной Кореи во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает BBC, Северная Корея закрыла свои границы в начале пандемии, не пуская дипломатов, гуманитарных работников и туристов, сделав невозможным практически получение информации о том, что там происходит.

С тех пор она еще больше изолировала себя от большей части мира, полагаясь на поддержку России и Китая. Многие сомневались, позволят ли когда-нибудь западным гражданам вернуться.

Впрочем, после многих лет уговоров, несколько руководителей туров получили зеленый свет. Поэтому туристы из Великобритании, Франции, Германии и Австралии отправились в северокорейскую провинцию Расон, где провели четыре дня, посещая местные предприятия и инфраструктуру. Однако впечатления от поездки часто ограничивались жестким контролем со стороны местных гидов, которые следовали утвержденному расписанию. Туристы не имели доступа к телефонной связи, Интернету, банкоматам, а их время было строго регламентировано.

Среди туристов был 28-летний британский ютубер Майк О'Кеннеди. Несмотря на свою репутацию, он был поражен экстремальным уровнем контроля. Как и во всех поездках в Северную Корею, туристов сопровождали местные гиды, которые придерживались строгого, заранее утвержденного расписания. Оно включало тщательно спланированные поездки на пивной завод, в школу и в новую, полностью укомплектованную аптеку.

Бен Уэстон, один из руководителей туров из Саффолка, сравнил посещение Северной Кореи со "школьным туром". Вы не можете выйти из отеля без гидов, - сказал он.

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Несколько раз мне даже приходилось сообщать им, когда я хотел воспользоваться туалетом. Мне никогда и нигде в мире не приходилось этого делать, - сказал Майк.

Пока что туристов держат подальше от столицы Пхеньяна. Грег Вацци из туристической компании Koryo Tours, признает, что в текущем маршруте не хватает "больших достопримечательностей" Пхеньяна. Он подозревает, что власти выбрали Расон в качестве подопытного кролика, потому что эта территория относительно изолирована и легко контролируется.

Созданная как особая экономическая зона для испытания новой финансовой политики, она действует как мини-капиталистический анклав внутри остального социалистического государства. Китайские бизнесмены управляют совместными предприятиями с северокорейцами и могут въезжать и выезжать достаточно свободно.

Джо Смит, опытный путешественник по Северной Корее и бывший автор специализированной платформы NK News, посетил страну в свою третью поездку. Мне кажется, чем больше раз ты там бываешь, тем меньше знаешь. Каждый раз ты немного заглядываешь за занавес, что оставляет у тебя еще больше вопросов, - сказал он.

Изюминкой Джо стал неожиданный визит на рынок предметов роскоши, где продавали джинсы и духи, а также поддельные сумки Louis Vuitton и японские стиральные машины, вероятно, импортированные из Китая. Здесь туристам не разрешалось фотографировать - как они подозревали, это была попытка скрыть этот потребительский пузырь от остальной части страны.

Это было единственное место, где люди нас не ждали. Оно казалось грязным и реальным; место, куда на самом деле ходят северокорейцы. Мне понравилось, - сказал Джо.

Однако, по словам опытных гидов, передвижения группы были более ограничены, чем во время предыдущих поездок, было меньше возможностей побродить по улицам, заглянуть в парикмахерскую или супермаркет и пообщаться с местными жителями.

В качестве причины часто называли Covid, сказал Грег из Koryo Tours.

"На первый взгляд, они все еще обеспокоены.

Наш багаж продезинфицировали на границе, нам измерили температуру, и около 50% людей все еще носят маски",-сказал Грег.

Считается, что COVID-19 нанес сильный удар по Северной Корее, хотя трудно оценить масштабы страданий.

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Местные гиды повторили правительственную линию о том, что вирус попал в страну на воздушном шаре, отправленном из Южной Кореи, и был быстро ликвидирован за 90 дней.

Один из немногих шансов, который туристы получают в Северной Корее, пообщаться с местными жителями, - это их гиды, которые иногда говорят на английском. В этих недавних поездках они были удивительно хорошо информированы, несмотря на мощную пропагандистскую машину режима и информационную блокаду.

Они знали о тарифах Трампа и войне в Украине - даже о том, что в ней были замешаны северокорейские войска. Но когда Джо показал фотографию из Сирии, его гид не знал, что президент Асад был свергнут. "Я тщательно объяснил, что иногда, когда людям не нравится их лидер, они восстают и вытесняют его, и сначала он мне не поверил".

Такие разговоры нужно вести деликатно. Строгие законы не позволяют северокорейцам говорить свободно. Спросите или расскажите слишком много, и туристы могут подвергнуть риску своего гида или себя.

По мнению Грега из Koryo Tours, такое взаимодействие привносит более глубокий смысл в туризм в Северной Корее: "Северокорейцы получают возможность общаться с иностранцами. Это позволяет им придумывать что-то новое, что в такой закрытой стране очень важно".

Но туризм в Северную Корею вызывает споры, особенно после того, как путешественникам разрешили вернуться раньше, чем гуманитарным работникам и большинству западных дипломатов, включая британских. Критики, включая Джоанну Хосаниак из Гражданского альянса за права человека в Северной Корее, утверждают, что эти поездки в основном приносят пользу режиму.

Это не похоже на туризм в других бедных странах, где местные жители получают дополнительный доход. Подавляющее большинство населения не знает о существовании этих туристов. Их деньги идут государству и в конечном итоге его военным, - сказала она.

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