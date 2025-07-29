Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы
Киев • УНН
Отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом остаются на «неплохом» уровне, что может свидетельствовать о готовности Пхеньяна к переговорам с новой администрацией США. Однако Северная Корея обещает отреагировать на попытки остановить ее ядерную программу.
Отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом "неплохие", однако в Пхеньяне обещают, что отреагируют на возможные попытки остановить ядерную программу КНДР.
Передает УНН со ссылкой на Financial Times и The New York Times.
Детали
Недавно Трамп похвастался своими личными связями с Ким Чен Ыном и выразил надежду на возобновление ядерной дипломатии между ними. А на днях уже в Северной Корее заявили, что отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне.
Соответственно, обозреватели предполагают, что это знак о готовности КНДР впервые начать переговоры с новой администрацией США.
Возобновление диалога с Вашингтоном возможно
Еще одно сообщение:
Любые попытки использовать личные отношения, чтобы отрицать статус Северной Кореи как ядерной державы, "будут решительно отклонены",
Справка
Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США. Представители США пытались достичь соглашения по ядерной программе Северной Кореи, но не смогли договориться о том, что именно КНДР получит взамен. Поэтому переговоры сорвались, и далее Пхеньян ускорил свою ядерную программу.
Напомним
Южнокорейские парламентарии заявили, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в июле-августе для участия в войне против Украины.
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