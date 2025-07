Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы

Отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом "неплохие", однако в Пхеньяне обещают, что отреагируют на возможные попытки остановить ядерную программу КНДР.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times и The New York Times.

Детали

Недавно Трамп похвастался своими личными связями с Ким Чен Ыном и выразил надежду на возобновление ядерной дипломатии между ними. А на днях уже в Северной Корее заявили, что отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне.

Соответственно, обозреватели предполагают, что это знак о готовности КНДР впервые начать переговоры с новой администрацией США.

Возобновление диалога с Вашингтоном возможно - заявила сестра Кима, Ким Ё Чен, которая также является высокопоставленным чиновником Северокорейского режима.

Еще одно сообщение:

Любые попытки использовать личные отношения, чтобы отрицать статус Северной Кореи как ядерной державы, "будут решительно отклонены", - об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовало официальное Центральное информационное агентство Кореи.

Справка

Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США. Представители США пытались достичь соглашения по ядерной программе Северной Кореи, но не смогли договориться о том, что именно КНДР получит взамен. Поэтому переговоры сорвались, и далее Пхеньян ускорил свою ядерную программу.

Напомним

Южнокорейские парламентарии заявили, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в июле-августе для участия в войне против Украины.

Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов типа "Шахед" и обучает их пилотов.

