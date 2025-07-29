Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы

$41.800.02
48.700.28
ukenru
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
14:15 • 8394 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
12:17 • 24272 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
11:49 • 69871 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 32496 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 50716 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 137437 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 60693 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 69272 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 196306 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 86747 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
77%
742мм
Популярные новости
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN29 июля, 08:39 • 68830 просмотра
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены09:49 • 65863 просмотра
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС11:23 • 31683 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней11:27 • 42157 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 41849 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 41993 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
11:49 • 69871 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 137437 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 196306 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 158765 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Си Цзиньпин
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 115829 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 168732 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 104144 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 100951 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 94320 просмотра
Актуальное
Х-101
Дія (сервис)
Truth Social
Серия Airbus A320
Dragon 2

Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом остаются на «неплохом» уровне, что может свидетельствовать о готовности Пхеньяна к переговорам с новой администрацией США. Однако Северная Корея обещает отреагировать на попытки остановить ее ядерную программу.

Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы

Отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом "неплохие", однако в Пхеньяне обещают, что отреагируют на возможные попытки остановить ядерную программу КНДР.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times и The New York Times.

Детали

Недавно Трамп похвастался своими личными связями с Ким Чен Ыном и выразил надежду на возобновление ядерной дипломатии между ними. А на днях уже в Северной Корее заявили, что отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом остаются на "неплохом" уровне.

Соответственно, обозреватели предполагают, что это знак о готовности КНДР впервые начать переговоры с новой администрацией США.

Возобновление диалога с Вашингтоном возможно

- заявила сестра Кима, Ким Ё Чен, которая также является высокопоставленным чиновником Северокорейского режима.

Еще одно сообщение:

Любые попытки использовать личные отношения, чтобы отрицать статус Северной Кореи как ядерной державы, "будут решительно отклонены",

- об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовало официальное Центральное информационное агентство Кореи.

Справка

Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США. Представители США пытались достичь соглашения по ядерной программе Северной Кореи, но не смогли договориться о том, что именно КНДР получит взамен. Поэтому переговоры сорвались, и далее Пхеньян ускорил свою ядерную программу.

Напомним

Южнокорейские парламентарии заявили, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в июле-августе для участия в войне против Украины.

Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов типа "Шахед" и обучает их пилотов.

Первые британские туристы, которым разрешили посетить Северную Корею после 5-летнего перерыва, рассказали о своих впечатлениях01.03.25, 15:18 • 53073 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Financial Times
Ким Чен Ын
Шахед-136
Дональд Трамп
Северная Корея
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9