Трамп объявил новое местоположение штаб-квартиры Космических сил США

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 41361 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 69611 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 111641 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 127061 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 69586 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 132352 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 48272 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 86297 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53340 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108286 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 217284 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 217140 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 206756 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 203413 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 198021 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 75851 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 7940 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 23643 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 26933 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 41617 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 86296 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс

Трамп объявил новое местоположение штаб-квартиры Космических сил США

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Дональд Трамп официально заявил, что штаб-квартира Космических сил США переедет в Хантсвилл, штат Алабама. Он отметил, что планировал это во время своего первого срока, но администрация Байдена разместила ее в Колорадо.

Трамп объявил новое местоположение штаб-квартиры Космических сил США

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что штаб-квартира Космических сил США переедет в Алабаму, передает УНН со ссылкой на AP.

Штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда будет известно как Город Ракет 

– сказал Трамп.

Он сказал, что когда создавал Космическое командование во время своего первого срока, планировал разместить его штаб-квартиру в Алабаме, но администрация Байдена разместила его вместо этого в Колорадо.

Трамп сказал, что одной из его проблем с Колорадо было то, что там разрешено голосование исключительно по почте, что, по его мнению, поощряет мошенничество.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сделает "захватывающее объявление", связанное с Пентагоном. Заявление прозвучит из Овального кабинета в 14:00 по вашингтонскому времени.

Антонина Туманова

Новости Мира
Алабама
Пентагон
Дональд Трамп
Джо Байден