Трамп объявил новое местоположение штаб-квартиры Космических сил США
Киев • УНН
Дональд Трамп официально заявил, что штаб-квартира Космических сил США переедет в Хантсвилл, штат Алабама. Он отметил, что планировал это во время своего первого срока, но администрация Байдена разместила ее в Колорадо.
Президент США Дональд Трамп официально объявил, что штаб-квартира Космических сил США переедет в Алабаму, передает УНН со ссылкой на AP.
Штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда будет известно как Город Ракет
Он сказал, что когда создавал Космическое командование во время своего первого срока, планировал разместить его штаб-квартиру в Алабаме, но администрация Байдена разместила его вместо этого в Колорадо.
Трамп сказал, что одной из его проблем с Колорадо было то, что там разрешено голосование исключительно по почте, что, по его мнению, поощряет мошенничество.
Напомним
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сделает "захватывающее объявление", связанное с Пентагоном. Заявление прозвучит из Овального кабинета в 14:00 по вашингтонскому времени.