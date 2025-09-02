Очень сильно проигрывали, а теперь номер один: Трамп о космической гонке с Китаем и рф

Соединенные Штаты Америки проигрывали битву за космос, а теперь с большим отрывом номер один. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения 2 сентября в Белом доме, передает УНН.

Президент США напомнил, что именно при его первом президентском сроке было создано космическое командование. Он прокомментировал, что основной задачей командования сейчас является защита каждого американца – в том числе и с неба.

В мой первый срок мы создали, и я создал, Космические силы. Очень важно. Знаете, мы очень сильно проигрывали космическую гонку Китаю и россии, а теперь мы с большим отрывом номер один в космосе и восстанавливаем Космическую коммуникацию с миссией защищать американские космические активы и выявлять любые угрозы нашей родине

Президент США заявил о переносе космического командования из штата Колорадо в штат Алабама.

Штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама, которое отныне навсегда будет известно как Ракетный город. У нас была большая конкуренция за это, и Алабама это получает