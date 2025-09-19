Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters
Киев • УНН
Высокопоставленный французский военно-космический чиновник заявил об усилении враждебной активности в космосе, особенно со стороны россии, что отражает конфликты на Земле. Западные страны отмечают быстрое развитие космических программ Китая и увеличение количества противоспутникового оружия на орбите.
Высокопоставленный французский военно-космический чиновник предупредил об усилении "враждебной или недружественной" активности в космосе, в частности со стороны россии, подчеркнув, что современные конфликты на Земле уже отражаются на орбите. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Генерал-майор Винсент Шюссо, генерал Французского космического командования, заявил в своем первом интервью международным СМИ после назначения, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году наблюдается значительный рост враждебной активности в космосе. По его словам, противники, особенно россия, используют разнообразные методы воздействия на спутники, включая глушение сигналов, лазеры и кибератаки.
Конфликт в Украине показывает, что космос теперь является полноценной операционной сферой
Франция ранее публично обвинила москву в попытках шпионить за военными спутниками в 2018 году, однако после этого подробности подозрительных маневров не раскрывались.
Министерство обороны россии и "роскосмос" пока не прокомментировали эти заявления. кремль в свою очередь настаивает, что западные страны ведут против россии гибридную войну, и отрицает утверждения об использовании спутников для атак на другие орбитальные объекты.
Шюссо также отметил быстрое развитие космических программ Китая, второго по объему государственного инвестора в космос после США.
Каждый день (Китай – ред.) демонстрирует головокружительный прогресс - запуск все большего количества спутников, разработка способов действия, которые выходят за рамки того, что мы видели раньше
Западные страны все чаще публично предупреждают об угрозах для спутников, от которых зависит не только оборона, но и экономика, банковская сфера и энергетика.
Генерал-майор Пол Тедман, руководитель Космического командования Великобритании, отметил: "Эта экономическая и военная зависимость от космоса все больше оказывается под угрозой. Угроза растет по масштабам, сложности и скорости".
Бригадный генерал Канады Кристофер Хорнер сообщил, что на орбите уже находится более 200 единиц противоспутникового оружия.
Это шокирующая цифра. Она представляет угрозу для всего: от спутниковой связи до наблюдения за Землей
В ответ страны Запада расширяют собственные космические возможности. Германия планирует создать многоорбитальное соединение спутников для обороны, первая фаза которого запланирована на 2029 год, сообщил генерал-майор Михаэль Траут.
Франция сосредоточена на повышении устойчивости космических активов, включая низкоорбитальные спутники и развитие демонстрационных аппаратов для патрулирования и наблюдения.
Шюссо отметил, что одним из приоритетов является способность не только наблюдать и анализировать, но и действовать в космосе: "Мы стремимся развивать широкий спектр действий в космосе… не только видеть и понимать, но и действовать".
