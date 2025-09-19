Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters

Высокопоставленный французский военно-космический чиновник предупредил об усилении "враждебной или недружественной" активности в космосе, в частности со стороны россии, подчеркнув, что современные конфликты на Земле уже отражаются на орбите. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Генерал-майор Винсент Шюссо, генерал Французского космического командования, заявил в своем первом интервью международным СМИ после назначения, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году наблюдается значительный рост враждебной активности в космосе. По его словам, противники, особенно россия, используют разнообразные методы воздействия на спутники, включая глушение сигналов, лазеры и кибератаки.

Конфликт в Украине показывает, что космос теперь является полноценной операционной сферой - подчеркнул Шюссо.

Франция ранее публично обвинила москву в попытках шпионить за военными спутниками в 2018 году, однако после этого подробности подозрительных маневров не раскрывались.

Министерство обороны россии и "роскосмос" пока не прокомментировали эти заявления. кремль в свою очередь настаивает, что западные страны ведут против россии гибридную войну, и отрицает утверждения об использовании спутников для атак на другие орбитальные объекты.

Шюссо также отметил быстрое развитие космических программ Китая, второго по объему государственного инвестора в космос после США.

Каждый день (Китай – ред.) демонстрирует головокружительный прогресс - запуск все большего количества спутников, разработка способов действия, которые выходят за рамки того, что мы видели раньше - комментирует ситуацию генерал.

Западные страны все чаще публично предупреждают об угрозах для спутников, от которых зависит не только оборона, но и экономика, банковская сфера и энергетика.

Генерал-майор Пол Тедман, руководитель Космического командования Великобритании, отметил: "Эта экономическая и военная зависимость от космоса все больше оказывается под угрозой. Угроза растет по масштабам, сложности и скорости".

Бригадный генерал Канады Кристофер Хорнер сообщил, что на орбите уже находится более 200 единиц противоспутникового оружия.

Это шокирующая цифра. Она представляет угрозу для всего: от спутниковой связи до наблюдения за Землей - сказал он.

В ответ страны Запада расширяют собственные космические возможности. Германия планирует создать многоорбитальное соединение спутников для обороны, первая фаза которого запланирована на 2029 год, сообщил генерал-майор Михаэль Траут.

Франция сосредоточена на повышении устойчивости космических активов, включая низкоорбитальные спутники и развитие демонстрационных аппаратов для патрулирования и наблюдения.

Шюссо отметил, что одним из приоритетов является способность не только наблюдать и анализировать, но и действовать в космосе: "Мы стремимся развивать широкий спектр действий в космосе… не только видеть и понимать, но и действовать".

