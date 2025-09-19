Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 13234 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 12838 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 18915 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 33020 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 32957 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51171 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44921 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65473 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45107 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52803 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
60%
754мм
Популярные новости
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 25962 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 21373 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 18312 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10643 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 19550 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3800 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 13228 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 18910 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51169 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 58287 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Эстония
Реклама
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3800 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 1934 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 9268 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10693 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 23221 просмотра
Актуальное
МиГ-31
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times

Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Высокопоставленный французский военно-космический чиновник заявил об усилении враждебной активности в космосе, особенно со стороны россии, что отражает конфликты на Земле. Западные страны отмечают быстрое развитие космических программ Китая и увеличение количества противоспутникового оружия на орбите.

Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters

Высокопоставленный французский военно-космический чиновник предупредил об усилении "враждебной или недружественной" активности в космосе, в частности со стороны россии, подчеркнув, что современные конфликты на Земле уже отражаются на орбите. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Генерал-майор Винсент Шюссо, генерал Французского космического командования, заявил в своем первом интервью международным СМИ после назначения, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году наблюдается значительный рост враждебной активности в космосе. По его словам, противники, особенно россия, используют разнообразные методы воздействия на спутники, включая глушение сигналов, лазеры и кибератаки.

Конфликт в Украине показывает, что космос теперь является полноценной операционной сферой 

- подчеркнул Шюссо.

Франция ранее публично обвинила москву в попытках шпионить за военными спутниками в 2018 году, однако после этого подробности подозрительных маневров не раскрывались. 

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью27.08.2025, 16:07 • 2869 просмотров

Министерство обороны россии и "роскосмос" пока не прокомментировали эти заявления. кремль в свою очередь настаивает, что западные страны ведут против россии гибридную войну, и отрицает утверждения об использовании спутников для атак на другие орбитальные объекты.

Шюссо также отметил быстрое развитие космических программ Китая, второго по объему государственного инвестора в космос после США. 

Каждый день (Китай – ред.) демонстрирует головокружительный прогресс - запуск все большего количества спутников, разработка способов действия, которые выходят за рамки того, что мы видели раньше

- комментирует ситуацию генерал.

Западные страны все чаще публично предупреждают об угрозах для спутников, от которых зависит не только оборона, но и экономика, банковская сфера и энергетика. 

Очень сильно проигрывали, а теперь номер один: Трамп о космической гонке с Китаем и рф02.09.2025, 23:16 • 6312 просмотров

Генерал-майор Пол Тедман, руководитель Космического командования Великобритании, отметил: "Эта экономическая и военная зависимость от космоса все больше оказывается под угрозой. Угроза растет по масштабам, сложности и скорости".

Бригадный генерал Канады Кристофер Хорнер сообщил, что на орбите уже находится более 200 единиц противоспутникового оружия. 

Это шокирующая цифра. Она представляет угрозу для всего: от спутниковой связи до наблюдения за Землей

- сказал он.

В ответ страны Запада расширяют собственные космические возможности. Германия планирует создать многоорбитальное соединение спутников для обороны, первая фаза которого запланирована на 2029 год, сообщил генерал-майор Михаэль Траут. 

Пентагон начал развертывание новой спутниковой сети для боевых операций11.09.2025, 11:11 • 2954 просмотра

Франция сосредоточена на повышении устойчивости космических активов, включая низкоорбитальные спутники и развитие демонстрационных аппаратов для патрулирования и наблюдения.

Шюссо отметил, что одним из приоритетов является способность не только наблюдать и анализировать, но и действовать в космосе: "Мы стремимся развивать широкий спектр действий в космосе… не только видеть и понимать, но и действовать".

Британия, Норвегия и Украина могут присоединиться к космической программе ЕС IRIS² - СМИ28.07.2025, 10:56 • 3718 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Электроэнергия
Пентагон
Reuters
Франция
Норвегия
Великобритания
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Украина