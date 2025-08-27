НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью

В космос выведен уникальный спутник NISAR – совместная разработка NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO). Его гигантская антенна-рефлектор диаметром 12,6 метра стала самой большой, когда-либо выводившейся на орбиту. NISAR будет отслеживать движение ледников, землетрясения, оползни и вырубку лесов, предоставляя данные для борьбы со стихиями и планирования инфраструктуры. Об этом сообщает Wired, пишет УНН.

Спутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) стартовал 30 июля с космодрома Сатиш Дхаван на юго-востоке Индии. Уже через 17 дней после запуска произошло развертывание его уникальной антенны, изготовленной из позолоченной проволочной сетки. В сложенном виде она напоминала зонтик, а после выхода на орбиту "раскрылась", превратившись в самый большой радарный рефлектор, созданный NASA.

Антенна диаметром 39 футов стала основным "глазом" аппарата. NISAR впервые объединяет два типа синтетической апертурной радиолокации – L-диапазон, позволяющий видеть сквозь лесной покров и облака, и S-диапазон, который чувствителен к влаге и растительности. Вместе они создают многоуровневую картину процессов на поверхности Земли: от тектонических сдвигов и таяния ледников до вырубки лесов и изменения болотных экосистем.

Развертывание рефлектора NISAR – это значительный шаг вперед в развитии спутниковых технологий – подчеркнула Карен Сент-Жермен, директор Дирекции наук о Земле NASA.

Технология SAR работает по принципу фотокамеры: антенна фокусирует радиоволны, создавая четкие изображения. Благодаря интерферометрическим методам спутник позволит формировать трехмерные "фильмы", демонстрирующие изменения земной поверхности с точностью до нескольких сантиметров.

Разработка NISAR стала итогом десятилетий опыта: еще с 1970-х NASA создавала радиолокаторы для исследования океанов и даже воссоздала рельеф Венеры. В совместном проекте США предоставили L-диапазон и системы обмена данными, тогда как ISRO отвечала за S-диапазон и спутниковую платформу.

Ожидается, что полномасштабные наблюдения начнутся в конце 2025 года. Данные NISAR помогут в прогнозировании стихийных бедствий, планировании инфраструктуры, аграрной политике и продовольственной безопасности. Новое "око" на орбите уже готовится следить за нашей планетой с невиданной до сих пор точностью.

