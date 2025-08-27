$41.400.03
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 3618 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
11:13 • 7130 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 10081 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 18755 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 54127 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 52484 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107481 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76614 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157532 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Спутник NISAR, совместная разработка NASA и ISRO, выведен на орбиту с крупнейшей антенной-рефлектором. Он будет отслеживать движение ледников, землетрясения, оползни и вырубку лесов.

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью

В космос выведен уникальный спутник NISAR – совместная разработка NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO). Его гигантская антенна-рефлектор диаметром 12,6 метра стала самой большой, когда-либо выводившейся на орбиту. NISAR будет отслеживать движение ледников, землетрясения, оползни и вырубку лесов, предоставляя данные для борьбы со стихиями и планирования инфраструктуры. Об этом сообщает Wired, пишет УНН.

Подробности

Спутник NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) стартовал 30 июля с космодрома Сатиш Дхаван на юго-востоке Индии. Уже через 17 дней после запуска произошло развертывание его уникальной антенны, изготовленной из позолоченной проволочной сетки. В сложенном виде она напоминала зонтик, а после выхода на орбиту "раскрылась", превратившись в самый большой радарный рефлектор, созданный NASA.

SpaceX готовит юбилейный запуск Starship: десятый полет станет решающим для будущих миссий на Луну16.08.25, 08:13 • 7237 просмотров

Антенна диаметром 39 футов стала основным "глазом" аппарата. NISAR впервые объединяет два типа синтетической апертурной радиолокации – L-диапазон, позволяющий видеть сквозь лесной покров и облака, и S-диапазон, который чувствителен к влаге и растительности. Вместе они создают многоуровневую картину процессов на поверхности Земли: от тектонических сдвигов и таяния ледников до вырубки лесов и изменения болотных экосистем.

Развертывание рефлектора NISAR – это значительный шаг вперед в развитии спутниковых технологий

– подчеркнула Карен Сент-Жермен, директор Дирекции наук о Земле NASA.

Технология SAR работает по принципу фотокамеры: антенна фокусирует радиоволны, создавая четкие изображения. Благодаря интерферометрическим методам спутник позволит формировать трехмерные "фильмы", демонстрирующие изменения земной поверхности с точностью до нескольких сантиметров.

Разработка NISAR стала итогом десятилетий опыта: еще с 1970-х NASA создавала радиолокаторы для исследования океанов и даже воссоздала рельеф Венеры. В совместном проекте США предоставили L-диапазон и системы обмена данными, тогда как ISRO отвечала за S-диапазон и спутниковую платформу.

Ожидается, что полномасштабные наблюдения начнутся в конце 2025 года. Данные NISAR помогут в прогнозировании стихийных бедствий, планировании инфраструктуры, аграрной политике и продовольственной безопасности. Новое "око" на орбите уже готовится следить за нашей планетой с невиданной до сих пор точностью.

В США планируют строительство ядерного реактора на Луне - Politico05.08.25, 09:41 • 3147 просмотров

Степан Гафтко

ТехнологииПогода и окружающая среда
Луна
SpaceX Starship
SpaceX
НАСА
Индия
Соединённые Штаты