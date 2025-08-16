SpaceX готовит юбилейный запуск Starship: десятый полет станет решающим для будущих миссий на Луну

SpaceX объявила, что десятый комплексный испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship может состояться уже 24 августа со стартовой площадки Starbase в Техасе. Этот запуск станет ключевым этапом в подготовке корабля к использованию в лунных миссиях NASA. Об этом сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

Компания Илона Маска SpaceX официально подтвердила дату запуска Starship Flight 10 - 24 августа. Это будет уже десятый полет полностью собранной системы Starship, объединяющей ракету-носитель Super Heavy и космический корабль верхней ступени. Окно запуска начнется в 19:30 по восточному времени.

Полет имеет особое значение: он станет четвертым в 2025 году и очередной попыткой отработать критические технологии, необходимые для миссии Artemis 3, в рамках которой NASA планирует отправить астронавтов на поверхность Луны в 2027 году. Предыдущие старты демонстрировали прогресс, но каждый раз сопровождались потерями верхней ступени, что усложняет долгосрочную программу подготовки.

Для Flight 10 SpaceX использует ракету-носитель Booster 16 и корабль Ship 37 – оба обновленные варианты серии Block 2. Среди основных задач миссии – отделение ступеней в космосе, развертывание восьми симуляторов спутников Starlink, тестовый перезапуск двигателя Raptor и контролируемое приводнение корабля в Индийском океане. Сам ускоритель должен совершить отдельное приводнение в Мексиканском заливе.

Дополнительную интригу полету создает то, что сначала для него планировался корабль Ship 36. Однако он был уничтожен во время взрыва на испытательной площадке 18 июня, что также повредило часть инфраструктуры Starbase. Расследование завершено, и SpaceX стремится продемонстрировать, что новые технические решения позволят достичь большей надежности.

Если полет пройдет успешно, Starship приблизится к главной цели – подтвердить способность системы выполнять миссии от запуска до контролируемой посадки. Это станет еще одним шагом к превращению Starship в основное транспортное средство для будущих полетов человека на Луну и, наконец, к Марсу.

