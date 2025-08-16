SpaceX готовит юбилейный запуск Starship: десятый полет станет решающим для будущих миссий на Луну

$41.450.06
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 151494 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 175702 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 3772 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 111017 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 192449 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 138295 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 152412 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

SpaceX готовит юбилейный запуск Starship: десятый полет станет решающим для будущих миссий на Луну

Киев • УНН

 • 8 просмотра

SpaceX готовит десятый испытательный полет Starship 24 августа с площадки Starbase. Этот запуск является ключевым этапом в подготовке корабля к лунным миссиям NASA.

SpaceX готовит юбилейный запуск Starship: десятый полет станет решающим для будущих миссий на Луну

SpaceX объявила, что десятый комплексный испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship может состояться уже 24 августа со стартовой площадки Starbase в Техасе. Этот запуск станет ключевым этапом в подготовке корабля к использованию в лунных миссиях NASA. Об этом сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

Компания Илона Маска SpaceX официально подтвердила дату запуска Starship Flight 10 - 24 августа. Это будет уже десятый полет полностью собранной системы Starship, объединяющей ракету-носитель Super Heavy и космический корабль верхней ступени. Окно запуска начнется в 19:30 по восточному времени.

Полет имеет особое значение: он станет четвертым в 2025 году и очередной попыткой отработать критические технологии, необходимые для миссии Artemis 3, в рамках которой NASA планирует отправить астронавтов на поверхность Луны в 2027 году. Предыдущие старты демонстрировали прогресс, но каждый раз сопровождались потерями верхней ступени, что усложняет долгосрочную программу подготовки.

Для Flight 10 SpaceX использует ракету-носитель Booster 16 и корабль Ship 37 – оба обновленные варианты серии Block 2. Среди основных задач миссии – отделение ступеней в космосе, развертывание восьми симуляторов спутников Starlink, тестовый перезапуск двигателя Raptor и контролируемое приводнение корабля в Индийском океане. Сам ускоритель должен совершить отдельное приводнение в Мексиканском заливе.

Дополнительную интригу полету создает то, что сначала для него планировался корабль Ship 36. Однако он был уничтожен во время взрыва на испытательной площадке 18 июня, что также повредило часть инфраструктуры Starbase. Расследование завершено, и SpaceX стремится продемонстрировать, что новые технические решения позволят достичь большей надежности.

Если полет пройдет успешно, Starship приблизится к главной цели – подтвердить способность системы выполнять миссии от запуска до контролируемой посадки. Это станет еще одним шагом к превращению Starship в основное транспортное средство для будущих полетов человека на Луну и, наконец, к Марсу.

На Марс без помех: SpaceX изменит конструкцию ракеты Starship14.08.2025, 19:49 • 12186 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Луна
SpaceX Starship
Старлинк
SpaceX
Марс
НАСА
Техас
Илон Маск
Индийский океан