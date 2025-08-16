SpaceX готує ювілейний запуск Starship: десятий політ стане вирішальним для майбутніх місій на Місяць

SpaceX оголосила, що десятий комплексний випробувальний політ надважкої ракети-носія Starship може відбутися вже 24 серпня з майданчика Starbase у Техасі. Цей запуск стане ключовим етапом у підготовці корабля до використання в місячних місіях NASA. Про це повідомляє Space.com, пише УНН.

Деталі

Компанія Ілона Маска SpaceX офіційно підтвердила дату запуску Starship Flight 10 - 24 серпня. Це буде вже десятий політ повністю складеної системи Starship, що поєднує ракету-носій Super Heavy та космічний корабель верхнього ступеня. Вікно запуску розпочнеться о 19:30 за східним часом.

Політ має особливе значення: він стане четвертим у 2025 році та черговою спробою відпрацювати критичні технології, необхідні для місії Artemis 3, у межах якої NASA планує відправити астронавтів на поверхню Місяця у 2027 році. Попередні старти демонстрували прогрес, але щоразу супроводжувалися втратами верхнього ступеня, що ускладнює довгострокову програму підготовки.

Для Flight 10 SpaceX використає ракету-носій Booster 16 та корабель Ship 37 – обидва оновлені варіанти серії Block 2. Серед основних завдань місії – відокремлення ступенів у космосі, розгортання восьми симуляторів супутників Starlink, тестовий перезапуск двигуна Raptor та контрольоване приводнення корабля в Індійському океані. Сам прискорювач має здійснити окреме приводнення в Мексиканській затоці.

Додаткову інтригу польоту створює те, що спершу для нього планувався корабель Ship 36. Проте він був знищений під час вибуху на випробувальному майданчику 18 червня, що також пошкодило частину інфраструктури Starbase. Розслідування завершене, і SpaceX прагне продемонструвати, що нові технічні рішення дозволять досягти більшої надійності.

Якщо політ пройде успішно, Starship наблизиться до головної мети – підтвердити здатність системи виконувати місії від запуску до контрольованої посадки. Це стане ще одним кроком до перетворення Starship на основний транспортний засіб для майбутніх польотів людини на Місяць і, зрештою, до Марса.

