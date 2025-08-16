SpaceX готує ювілейний запуск Starship: десятий політ стане вирішальним для майбутніх місій на Місяць

$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 76200 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 45516 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 42388 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26 • 40630 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 102313 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 170817 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83987 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 158402 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56714 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 170863 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 158429 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 261065 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Fox News
The New York Times
Євро
Поїзд
The Guardian

SpaceX готує ювілейний запуск Starship: десятий політ стане вирішальним для майбутніх місій на Місяць

Київ • УНН

 • 8 перегляди

SpaceX готує десятий випробувальний політ Starship 24 серпня з майданчика Starbase. Цей запуск є ключовим етапом у підготовці корабля до місячних місій NASA.

SpaceX готує ювілейний запуск Starship: десятий політ стане вирішальним для майбутніх місій на Місяць

SpaceX оголосила, що десятий комплексний випробувальний політ надважкої ракети-носія Starship може відбутися вже 24 серпня з майданчика Starbase у Техасі. Цей запуск стане ключовим етапом у підготовці корабля до використання в місячних місіях NASA. Про це повідомляє Space.com, пише УНН.

Деталі

Компанія Ілона Маска SpaceX офіційно підтвердила дату запуску Starship Flight 10 - 24 серпня. Це буде вже десятий політ повністю складеної системи Starship, що поєднує ракету-носій Super Heavy та космічний корабель верхнього ступеня. Вікно запуску розпочнеться о 19:30 за східним часом.

Політ має особливе значення: він стане четвертим у 2025 році та черговою спробою відпрацювати критичні технології, необхідні для місії Artemis 3, у межах якої NASA планує відправити астронавтів на поверхню Місяця у 2027 році. Попередні старти демонстрували прогрес, але щоразу супроводжувалися втратами верхнього ступеня, що ускладнює довгострокову програму підготовки.

Для Flight 10 SpaceX використає ракету-носій Booster 16 та корабель Ship 37 – обидва оновлені варіанти серії Block 2. Серед основних завдань місії – відокремлення ступенів у космосі, розгортання восьми симуляторів супутників Starlink, тестовий перезапуск двигуна Raptor та контрольоване приводнення корабля в Індійському океані. Сам прискорювач має здійснити окреме приводнення в Мексиканській затоці.

Додаткову інтригу польоту створює те, що спершу для нього планувався корабель Ship 36. Проте він був знищений під час вибуху на випробувальному майданчику 18 червня, що також пошкодило частину інфраструктури Starbase. Розслідування завершене, і SpaceX прагне продемонструвати, що нові технічні рішення дозволять досягти більшої надійності.

Якщо політ пройде успішно, Starship наблизиться до головної мети – підтвердити здатність системи виконувати місії від запуску до контрольованої посадки. Це стане ще одним кроком до перетворення Starship на основний транспортний засіб для майбутніх польотів людини на Місяць і, зрештою, до Марса.

До Марса без перешкод: SpaceX змінить конструкцію ракети Starshiр14.08.25, 19:49 • 12186 переглядiв

Степан Гафтко

