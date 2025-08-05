В США планируют строительство ядерного реактора на Луне - Politico

Министр транспорта США Шон Даффи, бывший ведущий Fox News и временный администратор NASA, объявит на этой неделе ускоренные планы строительства ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

NASA обсуждало возможность строительства реактора на поверхности Луны, но это установит более четкие временные рамки. Кроме того, это произойдет именно тогда, когда агентство столкнется с масштабным сокращением бюджета. Как говорится в публикации, Даффи хочет играть определенную роль в формировании политики NASA, хотя он не может одновременно занимать две должности.

Даффи также предложил директиву по более быстрой замене Международной космической станции. Это одна из целей NASA по недопущению Китая и россии к достижению не только Луны, но и Марса.

Кроме того, NASA уже ищет компании, способные запустить реактор до 2030 года. Там опасаются, что Китай намерен высадить своего первого астронавта на Луну именно в том году.

Первая страна, которая будет иметь реактор, может "объявить зону, не допускающую посещения Луны"