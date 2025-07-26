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НАСА сокращает почти 4 тысячи сотрудников по программе отложенного увольнения

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Агентство НАСА увольняет около 3870 сотрудников по программе отложенного увольнения, что является частью усилий Белого дома по сокращению федеральных чиновников. Это позволит агентству стать более оптимизированным и эффективным, готовясь к новой эре исследований.

НАСА сокращает почти 4 тысячи сотрудников по программе отложенного увольнения

Агентство NASA уволит примерно 3870 сотрудников по собственной программе отложенного увольнения на фоне усилий Белого дома по сокращению аппарата федеральных чиновников. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что общее количество потерянных работников может достичь 3870 человек. Указанная цифра может меняться при рассмотрении заявок, в частности в случаях, если работник отзовет свое участие в программе или увольнение не будет одобрено.

Также отмечается, что безопасность остается наивысшим приоритетом для Агентства, ведь оно стремится превратиться в более оптимизированную и эффективную организацию и одновременно "обеспечить полную готовность к новой Золотой эпохе исследований и инноваций, в частности относительно Луны и Марса".

Издание подчеркнуло, что в 2025 году сотрудникам NASA предложили две отдельные возможности для участия в правительственной Программе отложенного увольнения.

По итогам двух этапов программы, а также с учетом планового ежегодного сокращения персонала примерно на 500 человек, в Агентстве ожидают, что численность гражданских сотрудников составит около 14 тысяч человек.

Первый этап Программы был инициирован в начале работы администрации Трампа, когда федеральным служащим от имени Департамента правительственной эффективности разослали электронные письма с предложением досрочного выхода. Тогда предложением воспользовались около 870 работников, что составляло 4,8% общей численности персонала NASA.

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Второй раунд Программы отложенного увольнения был инициирован руководством NASA в начале июня, с конечным сроком подачи заявок до 25 июля. По данным агентства, во втором раунде программой воспользовались около 3000 человек, что составляет 16,4% персонала.

Как сообщается, руководство NASA работает над сокращением численности работников в соответствии с целями администрации Трампа. В рамках этого процесса была внедрена Программа отложенного увольнения для избежания более массовых увольнений.

"Цель, с которой мы это делаем, - минимизировать любые принудительные сокращения персонала в будущем. Это и есть наша главная цель", - заявила бывшая исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петров.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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