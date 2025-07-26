NASA скорочує майже 4 тисячі працівників за програмою відкладеного звільнення
Київ • УНН
Агентство NASA звільняє близько 3870 працівників за програмою відкладеного звільнення, що є частиною зусиль Білого дому зі скорочення федеральних чиновників. Це дозволить агентству стати більш оптимізованим та ефективним, готуючись до нової ери досліджень.
Агентство NASA звільнить приблизно 3870 працівників за власною програмою відкладеного звільнення на тлі зусиль Білого дому зі скорочення апарату федеральних чиновників. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Зазначається, загальна кількість втрачених працівників може сягнути 3870 осіб. Вказана цифра може змінюватися під час розгляду заявок, зокрема у випадках, якщо працівник відкличе свою участь у програмі або звільнення не буде схвалене.
Також зауважується, що безпека залишається найвищим пріоритетом для Агентства, адже воно прагне перетворитися на більш оптимізовану та ефективну організацію й одночасно "забезпечити повну готовність до нової Золотої епохи досліджень і новацій, зокрема щодо Місяця та Марса".
Видання підкреслело, що у 2025 році працівникам NASA запропонували дві окремі можливості для участі в урядовій Програмі відкладеного звільнення.
За підсумками двох етапів програми, а також з урахуванням планового щорічного скорочення персоналу приблизно на 500 осіб, в Агентстві очікують, що чисельність цивільних співробітників становитиме близько 14 тисяч людей.
Перший етап Програми був ініційований на початку роботи адміністрації Трампа, коли федеральним службовцям від імені Департаменту урядової ефективності розіслали електронні листи з пропозицією дострокового виходу. Тоді пропозицією скористалися близько 870 працівників, що становило 4,8% загальної чисельності персоналу NASA.
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Другий раунд Програми відкладеного звільнення був ініційований керівництвом NASA на початку червня, з кінцевим терміном подачі заявок до 25 липня. За даними агентства, у другому раунді програмою скористалися близько 3000 осіб, що становить 16,4% персоналу.
Як повідомляється, керівництво NASA працює над скороченням чисельності працівників відповідно до цілей адміністрації Трампа. В рамках цього процесу було впроваджено Програму відкладеного звільнення для уникнення більш масових звільнень.
"Мета, з якою ми це робимо, - мінімізувати будь-які примусові скорочення персоналу в майбутньому. Це і є наша головна мета", - заявила колишня виконувачка обов’язків адміністратора NASA Джанет Петров.
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