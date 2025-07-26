NASA скорочує майже 4 тисячі працівників за програмою відкладеного звільнення

Агентство NASA звільняє близько 3870 працівників за програмою відкладеного звільнення, що є частиною зусиль Білого дому зі скорочення федеральних чиновників. Це дозволить агентству стати більш оптимізованим та ефективним, готуючись до нової ери досліджень.