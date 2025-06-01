Білий дім відкликав кандидата Трампа на посаду керівника NASA

Білий дім відкликав кандидатуру мільярдера-астронавта Джареда Айзекмана, якого президент Дональд Трамп висував на посаду очільника NASA і незабаром оголосить нову кандидатуру, посилаючись на необхідність відповідності до програми президента США "Америка понад усе". Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

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У суботу, 31 травня в Білому домі заявили, що назвуть нового кандидата на посаду адміністратора NASA. Таке рішення прийняли за кілька днів до того, як мільярдер Джаред Айзекман - нинішній кандидат, мав постати перед запланованим голосуванням у Сенаті, де мали затвердити його кандидатуру.

Вкрай важливо, щоб наступний керівник NASA повністю відповідав порядку денному президента Трампа "Америка понад усе", і незабаром президент Трамп безпосередньо оголосить про заміну" - заявила прес-секретар Білого дому Ліз Х'юстон.

Як пише видання, поки не зрозуміло, чому президент Дональд Трамп відхилив кандидатуру Айзекмана, яку вже схвалив сенатський комітет з торгівлі.

Зазначається, що Айзекман має тісні має тісні зв'язки з Ілоном Маском. Він є генеральним директором компанії з опрацювання платежів Shift4 Payments, керує програмою Polaris, у межах якої для проведення приватних космічних місій використовуються апарати SpaceX.

За даними Bloоmberg, Айзекман заявляв, що хотів би, щоб NASA "запустило більше телескопів, більше зондів [і] більше марсоходів". Ймовірно це суперечить недавньому бюджетному запиту Трампа, в якому пропонується скасувати наукові місії та просувається ідея більш активної участі приватного сектору в американській космічній програмі.

Видання повідомило, що представники Айзекмана відмовилися від коментарів.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

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