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Білий дім відкликав кандидата Трампа на посаду керівника NASA

Київ • УНН

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В адміністрації Трампа заявили про заміну кандидатури на посаду очільника NASA. Причиною називають невідповідність курсу "Америка понад усе".

Білий дім відкликав кандидата Трампа на посаду керівника NASA

Білий дім відкликав кандидатуру мільярдера-астронавта Джареда Айзекмана, якого президент Дональд Трамп висував на посаду очільника NASA і незабаром оголосить нову кандидатуру, посилаючись на необхідність відповідності до програми президента США "Америка понад усе". Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У суботу, 31 травня в Білому домі заявили, що назвуть нового кандидата на посаду адміністратора NASA. Таке рішення прийняли за кілька днів до того, як мільярдер Джаред Айзекман - нинішній кандидат, мав постати перед запланованим голосуванням у Сенаті, де мали затвердити його кандидатуру.

Вкрай важливо, щоб наступний керівник NASA повністю відповідав порядку денному президента Трампа "Америка понад усе", і незабаром президент Трамп безпосередньо оголосить про заміну"

- заявила прес-секретар Білого дому Ліз Х'юстон.

Як пише видання, поки не зрозуміло, чому президент Дональд Трамп відхилив кандидатуру Айзекмана, яку вже схвалив сенатський комітет з торгівлі.

Зазначається, що Айзекман має тісні має тісні зв'язки з Ілоном Маском. Він є генеральним директором компанії з опрацювання платежів Shift4 Payments, керує програмою Polaris, у межах якої для проведення приватних космічних місій використовуються апарати SpaceX.

За даними Bloоmberg, Айзекман заявляв, що хотів би, щоб NASA "запустило більше телескопів, більше зондів [і] більше марсоходів". Ймовірно це суперечить недавньому бюджетному запиту Трампа, в якому пропонується скасувати наукові місії та просувається ідея більш активної участі приватного сектору в американській космічній програмі.

Видання повідомило, що представники Айзекмана відмовилися від коментарів. 

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Обсерваторія NASA Chandra X-ray виявила "перелом" у гігантській нитці Чумацького Шляху15.05.25, 17:38 • 4418 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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