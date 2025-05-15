Обсерваторія NASA Chandra X-ray виявила "перелом" у гігантській нитці Чумацького Шляху

Зображення з кісткоподібною структурою було отримано за допомогою великого масиву MeerKAT у Південній Африці та Нью-Мексико.

Передає УНН із посиланням на Space.

Деталі

Космічний телескоп флагманського класу NASA Чандра (Chandra X-ray Observatory) регулярно знімає нашу галактику. Chandra X-ray чутливий до джерел рентгенівського випромінювання у 100 разів слабших, ніж будь-який попередній рентгенівський телеско. Це дозволяє здійснювати дивовижні відкриття. Нещодавнє сканування виявило дещо, що може бути знайоме з досвіду деяким людям: зламану "кістку".

NASA діагностувало перелом у "величезній космічній кістці" за допомогою рентгенівської обсерваторії - ідеться у звіті.

Пояснення

Кісткоподібна структура на зображенні вище була отримана за допомогою радіоданих з радіомасиву MeerKAT у Південній Африці та Дуже великого масиву Національного наукового фонду в Нью-Мексико - ви можете помітити невеликий перелом у структурі трохи більше ніж на третині шляху вниз.

Накладання рентгенівських даних Chandra на радіодані засвідчило ймовірні причини розлому - це пов'язано з ударом пульсара, тобто нейтронної зірки. Пульсар швидко обертається і посилає імпульси випромінювання через регулярні проміжки часу.

Слід зазначити, що примарна структура не є справжньою кісткою. Напевно буде краще окреслити її образ, як "нитки" галактичного центру. Вона є однією з багатьох масивних структур, створених радіохвилями, нанизаними вздовж магнітних полів у центрі галактики Чумацький Шлях

Дослідники виявили величезну чорну діру в центрі Чумацького Шляху, близько до Землі

Вчені підозрюють, що пульсар зіткнувся з G359.13 з приголомшливою швидкістю - від одного до двох мільйонів миль на годину (від 1,6 до 3,2 мільйона км на годину).

Враховуючи, що нейтронні зорі надзвичайно щільні - фактично, це найщільніші відомі зорі у Всесвіті - не дивно, що високошвидкісне зіткнення легко спотворило магнітне поле нитки, створивши перелом. - ідеться у висновку.

Оскільки малоймовірно, що Чумацький Шлях зможе зв'язати в гіпс нитку центру галактики довжиною 230 світлових років, нам залишається сподіватися, що ця тріщина заживе сама собою протягом тисячоліть, пише Space.

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