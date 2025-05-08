Атмосфера Землі пульсує синхронно з сонячними спалахами - дослідження

Атмосфера Землі пульсує синхронно з вогняними спалахами на Сонці, що вказує на те, що наша планета більш чутлива до сонячної активності, ніж вважалося раніше, згідно з новим дослідженням, пише УНН з посиланням на Space.com.

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Як показало дослідження, сонячні спалахи - раптові, інтенсивні викиди енергії Сонця - збуджують заряджений шар верхньої атмосфери Землі, що називається іоносферою.

Ми змогли показати, вперше, що пульсації сонячних спалахів і атмосфера Землі пульсували синхронно під час сонячного спалаху. Це дослідження проливає нове світло на те, наскільки глибоко їхній вплив відчувається на Землі - зазначила у своїй заяві провідний автор дослідження Айслінг О'Гара з Королівського університету Белфаста у Великій Британії.

Щоб дійти цього висновку, команда вивчила потужний сонячний спалах X5.4 від березня 2012 року, який був породжений великим надактивним скупченням сонячних плям на поверхні Сонця. Дані, зібрані Обсерваторією сонячної динаміки NASA і супутником GOES-15 під час події, показали, що спалах випускав ритмічні сплески енергії приблизно кожні 90 секунд. Ці сплески, відомі вченим як квазіперіодичні пульсації (QPP), як вважають, викликані повторюваною магнітною активністю в атмосфері Сонця.

Аналізуючи дані GPS з мережі супутників і наземних станцій, О'Гара та її колеги виявили відповідні імпульси в іоносфері Землі - піки концентрації електронів - всього через 30 секунд після спалаху. Учені пов'язують цю затримку з властивою іоносфері "млявістю" (sluggishness) - терміном, який використовується для опису часу, необхідного атмосфері для адаптації та повної реакції на сонячні зміни.

Ця синхронізація між сонячною активністю і реакцією атмосфери Землі підкреслює, наскільки швидко космічна погода може вплинути на нашу планету. Результати показують, що значні збої в роботі технологій, таких як системи зв'язку і GPS, можуть початися буквально через кілька хвилин після спалаху на сонці, ідеться в заяві.

"Було дуже цікаво керувати дослідженням, оскільки ми змогли виявити, наскільки чутлива наша атмосфера до сонячних спалахів", - сказала О'Гара в заяві.

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