Атмосфера Земли пульсирует синхронно с солнечными вспышками - исследование

Атмосфера Земли пульсирует синхронно с огненными вспышками Солнца, что указывает на то, что наша планета более чувствительна к солнечной активности, чем считалось ранее, согласно новому исследованию, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Как показало исследование, солнечные вспышки - внезапные, интенсивные выбросы энергии Солнца - возбуждают заряженный слой верхней атмосферы Земли, называемый ионосферой.

Мы смогли показать, впервые, что пульсации солнечных вспышек и атмосфера Земли пульсировали синхронно во время солнечной вспышки. Это исследование проливает новый свет на то, насколько глубоко их воздействие ощущается на Земле - указала в своем заявлении ведущий автор исследования Айслинг О'Хара из Королевського университета Белфаста в Великобритании.

Чтобы прийти к этому выводу, команда изучила мощную солнечную вспышку X5.4 от марта 2012 года, которая была порождена большим сверхактивным скоплением солнечных пятен на поверхности Солнца. Данные, собранные Обсерваторией солнечной динамики NASA и спутником GOES-15 во время события, показали, что вспышка испускала ритмичные всплески энергии примерно каждые 90 секунд. Эти всплески, известные ученым как квазипериодические пульсации (QPP), как полагают, вызваны повторяющейся магнитной активностью в атмосфере Солнца.

Анализируя данные GPS с сети спутников и наземных станций, О'Хара и ее коллеги обнаружили соответствующие импульсы в ионосфере Земли - пики концентрации электронов - всего через 30 секунд после вспышки. Ученые связывают эту задержку со свойственной ионосфере "медлительностью" - термином, используемым для описания времени, необходимого атмосфере для адаптации и полной реакции на солнечные изменения.

Эта синхронизация между солнечной активностью и реакцией атмосферы Земли подчеркивает, насколько быстро космическая погода может повлиять на нашу планету. Результаты показывают, что значительные сбои в работе технологий, таких как системы связи и GPS, могут начаться буквально через несколько минут после вспышки на солнце, говорится в заявлении.

"Было очень интересно руководить исследованием, поскольку мы смогли выявить, насколько чувствительна наша атмосфера к солнечным вспышкам", - сказала О'Хара в заявлении.

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