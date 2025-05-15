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Обсерватория NASA Chandra X-ray обнаружила "перелом" в гигантской нити Млечного Пути

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Обсерватория Чандра зафиксировала разлом в космической структуре, похожей на кость. Причиной стал удар пульсара, двигавшегося со скоростью до 3,2 млн км/ч.

Обсерватория NASA Chandra X-ray обнаружила "перелом" в гигантской нити Млечного Пути

Изображение с костеподобной структурой было получено с помощью большого массива MeerKAT в Южной Африке и Нью-Мексико.

Передает УНН со ссылкой на Space.

Детали

Космический телескоп флагманского класса NASA Чандра (Chandra X-ray Observatory) регулярно снимает нашу галактику. Chandra X-ray чувствителен к источникам рентгеновского излучения в 100 раз более слабым, чем любой предыдущий рентгеновский телескоп. Это позволяет совершать удивительные открытия. Недавнее сканирование выявило кое-что, что может быть знакомо из опыта некоторым людям: сломанную "кость".

NASA диагностировало перелом в "огромной космической кости" с помощью рентгеновской обсерватории

- говорится в отчете. 

Объяснение

Костеподобная структура на изображении выше была получена с помощью радиоданных из радиомассива MeerKAT в Южной Африке и Очень большого массива Национального научного фонда в Нью-Мексико - вы можете заметить небольшой перелом в структуре чуть больше чем на трети пути вниз.

Наложение рентгеновских данных Chandra на радиоданные показало вероятные причины разлома - это связано с ударом пульсара, то есть нейтронной звезды. Пульсар быстро вращается и посылает импульсы излучения через регулярные промежутки времени.

Следует отметить, что призрачная структура не является настоящей костью. Наверное, будет лучше очертить ее образ, как "нити" галактического центра. Она является одной из многих массивных структур, созданных радиоволнами, нанизанными вдоль магнитных полей в центре галактики Млечный Путь

Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле16.04.24, 20:50 • 80726 просмотров

Ученые подозревают, что пульсар столкнулся с G359.13 с ошеломляющей скоростью - от одного до двух миллионов миль в час (от 1,6 до 3,2 миллиона км в час).

Учитывая, что нейтронные звезды чрезвычайно плотные - фактически, это самые плотные известные звезды во Вселенной - неудивительно, что высокоскоростное столкновение легко исказило магнитное поле нити, создав перелом.

- говорится в заключении. 

Поскольку маловероятно, что Млечный Путь сможет связать в гипс нить центра галактики длиной 230 световых лет, нам остается надеяться, что эта трещина заживет сама собой в течение тысячелетий, пишет Space

Напомним

Ученые получили увеличенное изображение полюсов Юпитера с сиянием, которое в 100 раз ярче земного. 

Новое исследование показало, что Земля более чувствительна к солнечным вспышкам.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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