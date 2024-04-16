Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле

Классифицированный как Gaia BH3, найденный космический объект в 33 раза превышает массу Солнца и имеет звезду-компаньон, благодаря которой она была открыта. Об этом передает УНН со ссылкой на Европейскую южную обсерваторию (ESO).

Детали

Астрономы нашли самую массивную звездную черную дыру среди известных на сегодняшний день в нашей галактике. Масса космического объекта, который назвали Gaia BH3, превышает солнечную примерно в 33 раза. Это делает указанную черную дыру самой большой из всех ныне изученных и достоверно подтвержденных в своем "звездном" классе.

Справочно

Черные дыры звездной массы рождаются при коллапсе чрезвычайно массивных звезд и обычно весят от пяти до 10 раз больше массы Солнца. Одна из ближайших к Земле черных дыр и до сих пор самая известная - это "Cygnus X-1", которая была обнаружена в 1964 году. "Cygnus X-1", составляет около 21 солнечной массы; Gaia BH3 превышает ее и, кроме того, находится чрезвычайно близко к Земле, на расстоянии всего 2 000 световых лет в созвездии Орла. Это делает Gaia BH3 второй ближайшей к Земле черной дырой, обнаруженной до сих пор.

Никто не ожидал обнаружить до сих пор необнаруженную черную дыру большой массы, скрывающуюся так близко. Вы делаете такое открытие только раз в своей исследовательской жизни - говорит Паскуале Пануццо, член коллаборации Gaia, представитель Парижской обсерватории.

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Интересно, что ученые сделали открытие, когда проверяли наблюдения с европейского зонда "Гайя" для публикации данных. Звезда-компаньон черной дыры приводится в своеобразное колебательное движение своей массивной подругой - и это было замечено исследователями.

Чтобы подтвердить открытие черной дыры, исследователи использовали данные обсерваторий на Земле, таких как телескоп Atacama Large Array в пустыне Атакама на севере Чили.

Напомним,

Новое исследование показало, что склонность звезд к хаотическому движению в галактиках в значительной степени связана с возрастом галактики, причем более старые галактики со временем демонстрируют более хаотичные звездные орбиты.

Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.