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Белый дом отозвал кандидата Трампа на должность руководителя NASA

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В администрации Трампа заявили о замене кандидатуры на должность главы NASA. Причиной называют несоответствие курсу "Америка превыше всего".

Белый дом отозвал кандидата Трампа на должность руководителя NASA

Белый дом отозвал кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана, которого президент Дональд Трамп выдвигал на должность главы NASA и вскоре объявит новую кандидатуру, ссылаясь на необходимость соответствия программе президента США "Америка прежде всего". Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

В субботу, 31 мая, в Белом доме заявили, что назовут нового кандидата на должность администратора NASA. Такое решение приняли за несколько дней до того, как миллиардер Джаред Айзекман - нынешний кандидат, должен был предстать перед запланированным голосованием в Сенате, где должны были утвердить его кандидатуру.

Крайне важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал повестке дня президента Трампа "Америка прежде всего", и вскоре президент Трамп непосредственно объявит о замене"

- заявила пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.

Как пишет издание, пока не ясно, почему президент Дональд Трамп отклонил кандидатуру Айзекмана, которую уже одобрил сенатский комитет по торговле.

Отмечается, что Айзекман имеет тесные связи с Илоном Маском. Он является генеральным директором компании по обработке платежей Shift4 Payments, руководит программой Polaris, в рамках которой для проведения частных космических миссий используются аппараты SpaceX.

По данным Bloоmberg, Айзекман заявлял, что хотел бы, чтобы NASA "запустило больше телескопов, больше зондов [и] больше марсоходов". Вероятно, это противоречит недавнему бюджетному запросу Трампа, в котором предлагается отменить научные миссии и продвигается идея более активного участия частного сектора в американской космической программе.

Издание сообщило, что представители Айзекмана отказались от комментариев.

Напомним

Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA в 2026 году почти вдвое, до 3,9 млрд долларов. Будет прекращен ряд важных инициатив, в частности, возвращение грунта с Марса.

Обсерватория NASA Chandra X-ray обнаружила "перелом" в гигантской нити Млечного Пути15.05.25, 17:38 • 4416 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Белый дом
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