Белый дом отозвал кандидата Трампа на должность руководителя NASA
Киев • УНН
В администрации Трампа заявили о замене кандидатуры на должность главы NASA. Причиной называют несоответствие курсу "Америка превыше всего".
Белый дом отозвал кандидатуру миллиардера-астронавта Джареда Айзекмана, которого президент Дональд Трамп выдвигал на должность главы NASA и вскоре объявит новую кандидатуру, ссылаясь на необходимость соответствия программе президента США "Америка прежде всего". Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
В субботу, 31 мая, в Белом доме заявили, что назовут нового кандидата на должность администратора NASA. Такое решение приняли за несколько дней до того, как миллиардер Джаред Айзекман - нынешний кандидат, должен был предстать перед запланированным голосованием в Сенате, где должны были утвердить его кандидатуру.
Крайне важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал повестке дня президента Трампа "Америка прежде всего", и вскоре президент Трамп непосредственно объявит о замене"
Как пишет издание, пока не ясно, почему президент Дональд Трамп отклонил кандидатуру Айзекмана, которую уже одобрил сенатский комитет по торговле.
Отмечается, что Айзекман имеет тесные связи с Илоном Маском. Он является генеральным директором компании по обработке платежей Shift4 Payments, руководит программой Polaris, в рамках которой для проведения частных космических миссий используются аппараты SpaceX.
По данным Bloоmberg, Айзекман заявлял, что хотел бы, чтобы NASA "запустило больше телескопов, больше зондов [и] больше марсоходов". Вероятно, это противоречит недавнему бюджетному запросу Трампа, в котором предлагается отменить научные миссии и продвигается идея более активного участия частного сектора в американской космической программе.
Издание сообщило, что представители Айзекмана отказались от комментариев.
Напомним
Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA в 2026 году почти вдвое, до 3,9 млрд долларов. Будет прекращен ряд важных инициатив, в частности, возвращение грунта с Марса.
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