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Шахед-136

У Конгресі відхилили основну частину запропонованих Білим домом скорочень для NASA

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Підкомітети Палати представників та Сенату США схвалили законопроєкти про бюджет NASA на рівні 24,8-24,9 млрд доларів, відхиливши пропозицію Білого дому про майже 25-відсоткове скорочення. Це дозволить зберегти фінансування космічного агентства на поточному рівні.

У Конгресі відхилили основну частину запропонованих Білим домом скорочень для NASA

Відповідальний за бюджет підкомітет у Палаті представників США у вівторок ухвалила законопроєкт про бюджет NASA обсягом 24,8 млрд доларів, приєднавшись до аналогічного підкомітету Сенату США, який має намір зберегти фінансування космічного агентства після того, як Білий дім запропонував майже 25-відсоткове скорочення, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

У законопроєктах про бюджет, що розглядаються Палатою представників та Сенатом, не вказано конкретних рівнів фінансування окремих програм, але основні цифри - 24,8 млрд доларів у версії Палати представників та 24,9 млрд доларів у законопроекті Сенату - є гарною новиною для вчених, представників промисловості та любителів космосу, які готуються до серйозних скорочень, запит на які зробила адміністрація Трампа, пише видання.

План видатків, ухвалений у вівторок підкомітетом з питань торгівлі, юстиції, науки та пов'язаних з ними агентств комітету з асигнувань Палати представників, охоплює NASA та безліч інших федеральних агентств. Бюджет у 24,8 млрд доларів, на який Палата представників робить запит для NASA, на 6 млрд доларів перевищує бюджетну пропозицію адміністрації Трампа і дозволяє зберегти фінансування NASA в наступному році на рівні поточного.

Відповідний підкомітет Сенату 9 липня ухвалив свою версію бюджету NASA на 2026 фінансовий рік. Законопроєкт Сенату зберігає фінансування наукового підрозділу NASA на рівні 7,3 млрд доларів, як і в 2025 фінансовому році, тоді як законопроєкт Палати представників скорочує його до 6 млрд доларів, що все ще значно перевищує 3,9 млрд доларів, виділених на науку в бюджетній пропозиції Білого дому.

Бюджет, як вказано, фактично означає скорочення фінансування з урахуванням інфляції. Проте прихильники космічних польотів та космічної науки привітали законопроєкти, спрямовані на відновлення бюджету NASA.

"Хоча Палаті представників і Сенату ще доведеться багато обговорити з питання річних асигнувань, очевидно одне: Конгрес повністю відкидає безпрецедентні, нестратегічні та марнотратні скорочення фінансування NASA та наукової діяльності NASA, запропоновані Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому", - ідеться у заяві Планетарного товариства.

Politico: понад 2000 високопосадовців готові залишити NASA10.07.25, 08:45 • 2421 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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