В Конгрессе отклонили основную часть предложенных Белым домом сокращений для NASA

Ответственный за бюджет подкомитет в Палате представителей США во вторник принял законопроект о бюджете NASA объемом 24,8 млрд долларов, присоединившись к аналогичному подкомитету Сената США, который намерен сохранить финансирование космического агентства после того, как Белый дом предложил почти 25-процентное сокращение, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

В законопроектах о бюджете, рассматриваемых Палатой представителей и Сенатом, не указаны конкретные уровни финансирования отдельных программ, но основные цифры - 24,8 млрд долларов в версии Палаты представителей и 24,9 млрд долларов в законопроекте Сената - являются хорошей новостью для ученых, представителей промышленности и любителей космоса, которые готовятся к серьезным сокращениям, запрос на которые сделала администрация Трампа, пишет издание.

План расходов, принятый во вторник подкомитетом по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними агентств комитета по ассигнованиям Палаты представителей, охватывает NASA и множество других федеральных агентств. Бюджет в 24,8 млрд долларов, на который Палата представителей делает запрос для NASA, на 6 млрд долларов превышает бюджетное предложение администрации Трампа и позволяет сохранить финансирование NASA в следующем году на уровне текущего.

Соответствующий подкомитет Сената 9 июля принял свою версию бюджета NASA на 2026 финансовый год. Законопроект Сената сохраняет финансирование научного подразделения NASA на уровне 7,3 млрд долларов, как и в 2025 финансовом году, тогда как законопроект Палаты представителей сокращает его до 6 млрд долларов, что все еще значительно превышает 3,9 млрд долларов, выделенных на науку в бюджетном предложении Белого дома.

Бюджет, как указано, фактически означает сокращение финансирования с учетом инфляции. Однако сторонники космических полетов и космической науки приветствовали законопроекты, направленные на восстановление бюджета NASA.

"Хотя Палате представителей и Сенату еще предстоит много обсудить по вопросу годовых ассигнований, очевидно одно: Конгресс полностью отвергает беспрецедентные, нестратегические и расточительные сокращения финансирования NASA и научной деятельности NASA, предложенные Административно-бюджетным управлением Белого дома", - говорится в заявлении Планетарного общества.

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