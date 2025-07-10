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Politico: более 2000 высокопоставленных чиновников готовы покинуть NASA

Киев • УНН

 • 1 просмотра

Более 2000 высокопоставленных чиновников NASA, включая 875 сотрудников уровня GS-15, готовы уйти из-за давления сокращения штата. Это может создать трудности для космической политики Белого дома и лишить агентство многолетнего опыта.

Politico: более 2000 высокопоставленных чиновников готовы покинуть NASA

По меньшей мере 2145 высокопоставленных чиновников НАСА готовы уйти из-за давления, связанного с сокращением штата, сообщает Politico со ссылкой на документ, указывая, что это может создать трудности для космической политики Белого дома и лишить агентство многолетнего опыта, пишет УНН.

Детали

Эти 2145 сотрудников занимают должности уровня GS-13 и GS-15 - высшие государственные должности, которые обычно зарезервированы для специалистов с особыми навыками или руководящими обязанностями. Потери особенно велики на самых высоких уровнях: согласно документам, 875 сотрудников уровня GS-15 должны уйти.

Эти 2145 сотрудников, в свою очередь, составляют большую часть из 2694 гражданских сотрудников, которые согласились покинуть НАСА в рамках ряда предложений, являющихся частью более широких усилий администрации по сокращению персонала федеральных ведомств, говорится в документах. НАСА предлагало сотрудникам досрочный выход на пенсию, компенсационные выплаты и отсроченные увольнения.

Согласно документам, многие уходящие сотрудники также работают в рамках основных миссий НАСА. Среди них 1818 сотрудников, работающих в таких областях, как наука или пилотируемые космические полеты, а другие выполняют функции поддержки миссий, такие как ИТ, управление объектами или финансы.

"Агентство теряет управленческий и основной технический опыт, - заявил Кейси Дреер, руководитель отдела космической политики Планетарного общества. - Какова стратегия и чего мы надеемся достичь?"

Увольнения сотрудников следуют за предложенным Белым домом бюджетом на 2026 год, который сократит финансирование НАСА на 25 процентов и более 5000 сотрудников. Если эти сокращения будут одобрены Конгрессом, агентство будет вынуждено работать с минимальным бюджетом и штатом с начала 1960-х годов.

Потери распределены по каждому из 10 региональных центров НАСА, где осуществляется значительная часть работы агентства и сосредоточены на всем: от планирования миссий астронавтов на Луну до запуска зондов для исследования дальнего космоса.

Даже если Конгресс решит отклонить сокращения Белого дома, агентству может быть трудно вернуть сотрудников, отмечает издание.

Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50% - Ars Technica08.03.25, 09:48 • 19683 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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