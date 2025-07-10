Politico: более 2000 высокопоставленных чиновников готовы покинуть NASA

По меньшей мере 2145 высокопоставленных чиновников НАСА готовы уйти из-за давления, связанного с сокращением штата, сообщает Politico со ссылкой на документ, указывая, что это может создать трудности для космической политики Белого дома и лишить агентство многолетнего опыта, пишет УНН.

Детали

Эти 2145 сотрудников занимают должности уровня GS-13 и GS-15 - высшие государственные должности, которые обычно зарезервированы для специалистов с особыми навыками или руководящими обязанностями. Потери особенно велики на самых высоких уровнях: согласно документам, 875 сотрудников уровня GS-15 должны уйти.

Эти 2145 сотрудников, в свою очередь, составляют большую часть из 2694 гражданских сотрудников, которые согласились покинуть НАСА в рамках ряда предложений, являющихся частью более широких усилий администрации по сокращению персонала федеральных ведомств, говорится в документах. НАСА предлагало сотрудникам досрочный выход на пенсию, компенсационные выплаты и отсроченные увольнения.

Согласно документам, многие уходящие сотрудники также работают в рамках основных миссий НАСА. Среди них 1818 сотрудников, работающих в таких областях, как наука или пилотируемые космические полеты, а другие выполняют функции поддержки миссий, такие как ИТ, управление объектами или финансы.

"Агентство теряет управленческий и основной технический опыт, - заявил Кейси Дреер, руководитель отдела космической политики Планетарного общества. - Какова стратегия и чего мы надеемся достичь?"

Увольнения сотрудников следуют за предложенным Белым домом бюджетом на 2026 год, который сократит финансирование НАСА на 25 процентов и более 5000 сотрудников. Если эти сокращения будут одобрены Конгрессом, агентство будет вынуждено работать с минимальным бюджетом и штатом с начала 1960-х годов.

Потери распределены по каждому из 10 региональных центров НАСА, где осуществляется значительная часть работы агентства и сосредоточены на всем: от планирования миссий астронавтов на Луну до запуска зондов для исследования дальнего космоса.

Даже если Конгресс решит отклонить сокращения Белого дома, агентству может быть трудно вернуть сотрудников, отмечает издание.

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