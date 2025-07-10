Politico: понад 2000 високопосадовців готові залишити NASA

Щонайменше 2145 високопосадовців NASA готові піти через тиск, пов'язаний зі скороченням штату, з посиланням на документ повідомляє Politico, вказуючи, що це може створити труднощі для космічної політики Білого дому та позбавити агентство багаторічного досвіду, пише УНН.

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Ці 2145 співробітників займають посади рівня GS-13 та GS-15 - найвищі державні посади, які зазвичай зарезервовані для спеціалістів із спеціальними навичками або керівними обов'язками. Втрати особливо великі на найвищих рівнях: згідно з документами, 875 співробітників рівня GS-15 мають піти.

Ці 2145 співробітників, своєю чергою, становлять більшу частину з 2694 цивільних співробітників, які погодилися залишити NASA в межах низки пропозицій, які є частиною ширших зусиль адміністрації щодо скорочення персоналу федеральних відомств, ідеться у документах. NASA пропонувало співробітникам достроковий вихід на пенсію, компенсаційні виплати та відстрочені звільнення.

Згідно з документами, багато співробітників, що ідуть, також працюють в межах основних місій NASA. Серед 1818 співробітників, що працюють у таких галузях, як наука або пілотовані космічні польоти, а інші виконують функції підтримки місій, такі як ІТ, управління об'єктами або фінанси.

"Агентство втрачає управлінський та основний технічний досвід, - заявив Кейсі Дреєр, керівник відділу космічної політики Планетарного товариства. - Яка стратегія і чого ми сподіваємося досягти?"

Звільнення співробітників йдуть за запропонованим Білим домом бюджетом на 2026 рік, який скоротить фінансування NASA на 25 відсотків і понад 5000 співробітників. Якщо ці скорочення будуть схвалені Конгресом, агенція буде змушена працювати з мінімальним бюджетом та штатом з початку 1960-х років.

Втрати розподілені по кожному з 10 регіональних центрів NASA, де здійснюється значна частина роботи агентства і зосереджені на всьому: від планування місій астронавтів на Місяць до запуску зондів для дослідження далекого космосу.

Навіть якщо Конгрес вирішить відхилити скорочення Білого дому, агентству може бути важко повернути співробітників, зауважує видання.

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