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Politico: понад 2000 високопосадовців готові залишити NASA

Київ • УНН

 • 1 перегляди

Понад 2000 високопосадовців NASA, включаючи 875 співробітників рівня GS-15, готові піти через тиск скорочення штату. Це може створити труднощі для космічної політики Білого дому та позбавити агентство багаторічного досвіду.

Politico: понад 2000 високопосадовців готові залишити NASA

Щонайменше 2145 високопосадовців NASA готові піти через тиск, пов'язаний зі скороченням штату, з посиланням на документ повідомляє Politico, вказуючи, що це може створити труднощі для космічної політики Білого дому та позбавити агентство багаторічного досвіду, пише УНН.

Деталі

Ці 2145 співробітників займають посади рівня GS-13 та GS-15 - найвищі державні посади, які зазвичай зарезервовані для спеціалістів із спеціальними навичками або керівними обов'язками. Втрати особливо великі на найвищих рівнях: згідно з документами, 875 співробітників рівня GS-15 мають піти.

Ці 2145 співробітників, своєю чергою, становлять більшу частину з 2694 цивільних співробітників, які погодилися залишити NASA в межах низки пропозицій, які є частиною ширших зусиль адміністрації щодо скорочення персоналу федеральних відомств, ідеться у документах. NASA пропонувало співробітникам достроковий вихід на пенсію, компенсаційні виплати та відстрочені звільнення.

Згідно з документами, багато співробітників, що ідуть, також працюють в межах основних місій NASA. Серед 1818 співробітників, що працюють у таких галузях, як наука або пілотовані космічні польоти, а інші виконують функції підтримки місій, такі як ІТ, управління об'єктами або фінанси.

"Агентство втрачає управлінський та основний технічний досвід, - заявив Кейсі Дреєр, керівник відділу космічної політики Планетарного товариства. - Яка стратегія і чого ми сподіваємося досягти?"

Звільнення співробітників йдуть за запропонованим Білим домом бюджетом на 2026 рік, який скоротить фінансування NASA на 25 відсотків і понад 5000 співробітників. Якщо ці скорочення будуть схвалені Конгресом, агенція буде змушена працювати з мінімальним бюджетом та штатом з початку 1960-х років.

Втрати розподілені по кожному з 10 регіональних центрів NASA, де здійснюється значна частина роботи агентства і зосереджені на всьому: від планування місій астронавтів на Місяць до запуску зондів для дослідження далекого космосу.

Навіть якщо Конгрес вирішить відхилити скорочення Білого дому, агентству може бути важко повернути співробітників, зауважує видання.

Адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення наукового бюджету NASA до 50% - Ars Technica08.03.25, 09:48 • 19683 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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