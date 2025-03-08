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Адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення наукового бюджету NASA до 50% - Ars Technica

Київ • УНН

 • 19654 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення наукового бюджету NASA до 50%. Такі зміни можуть призвести до припинення важливих місій та втрати США лідерства в космічній галузі.

Адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення наукового бюджету NASA до 50% - Ars Technica

Білий дім може спробувати скоротити науковий бюджет NASA на рівні аж до 50 відсотків, з посиланням на джерела повідомляє Ars Technica, пише УНН.

Деталі

Хоча адміністрація Трампа ще не опублікувала свій бюджетний запит, високопосадовці починають отримувати брифінги щодо пріоритетів президента. Серед них NASA, де очікуються значні зміни. Однією з найбільш радикальних пропозицій є значне скорочення фінансування наукових програм у космічному агентстві.

Численні джерела, знайомі з планом Білого дому, вказують на те, що "Управління наукових місій" може зіткнутися зі скороченням бюджету до 50 відсотків. Попри те, що остаточні рішення ще не ухвалені, головною метою, здається, є значне скорочення витрат на науку.

Нікола Фокс, помічник адміністратора NASA з Управління наукових місій, звернулася до цієї теми на пресконференції в Г’юстоні, але утрималася від спекуляцій щодо можливих скорочень. "У нас поки що немає інформації про бюджет, і я ненавиджу планувати щось на основі чуток та домислів", - заявила Фокс.

У разі впровадження ці скорочення можуть мати жахливі наслідки. Кейсі Драєр, керівник відділу космічної політики The Planetary Society, назвав їх "подією рівня вимирання" для космічної науки США, попереджаючи про припинення місій, скорочення робочої сили та втрату глобального лідерства в дослідженні космосу.

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Багато в чому наукове управління NASA є перлиною космічного агентства. Майже всі найзначніші досягнення за останні 25 років були досягнуті завдяки науковим програмам: політ Ingenuity на Марс, проліт New Horizons повз Плутон, знімки з космічного телескопа Джеймса Вебба, відкриття тисяч екзопланет, повернення зразків з астероїдів та комет, відкриття Cassini водяних шлейфів на Енцеладі, постійна присутність роботів на Марсі та багато іншого. Навіть нещодавні висадки на Місяць Firefly та Intuitive Machines фінансувалися науковим управлінням NASA.

Однак із приблизно 25-мільярдного бюджету NASA на науку виділяється лише близько 30 відсотків. У 2024 фінансовому році ця сума становила 7,4 мільярда доларів. Ці витрати були розбиті приблизно на 2,7 мільярда доларів на планетарну науку, 2,2 мільярда доларів на науку про Землю, 1,5 мільярда доларів на астрофізику та 800 мільйонів доларів на геліофізику.

Джерела повідомили, що NASA може зіткнутися зі скороченням бюджету приблизно на 25 відсотків загалом.

Учені побоюються, що такий бюджет поступиться майбутнім дослідженням у нашій Сонячній системі Китаю, який минулого року оприлюднив довгостроковий план досліджень, щоб конкурувати і потенційно перевершити своїх конкурентів, включаючи NASA та Сполучені Штати.

Конгрес США остаточно вирішить щодо рівня фінансування NASA, але, враховуючи політичний клімат, запропоновані скорочення становлять серйозну проблему для майбутнього агентства.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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