У США планують будівництво ядерного реактора на Місяці - Politico

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 5300 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
05:35 • 14379 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 61712 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 62797 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 98900 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
4 серпня, 11:14 • 134308 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
4 серпня, 10:06 • 80906 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 72444 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 74104 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 70337 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
61%
752мм
Популярнi новини
Трамп примушує рф до переговорів про припинення вогню - посол США при НАТО4 серпня, 22:29 • 11312 перегляди
Ціни на бензин у росії б'ють рекорди: місцеві ЗМІ пояснили причину4 серпня, 23:26 • 14591 перегляди
Десятиліття інфляції: Іран готується "викреслити чотири нулі" з національної валюти4 серпня, 23:54 • 3550 перегляди
Війна росії проти України стала війною Трампа - CNN01:56 • 16874 перегляди
Удар FPV-дрона по Запоріжжю: двоє пораненихPhoto02:37 • 4820 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією05:35 • 14381 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 61713 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 98902 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України4 серпня, 11:14 • 134310 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 252096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Шон Даффі
Олег Синєгубов
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Сумська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 26207 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 49610 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 44433 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 49496 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 353051 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News
Brent
Eurofighter Typhoon

У США планують будівництво ядерного реактора на Місяці - Politico

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Шон Даффі, тимчасовий адміністратор NASA, оголосить прискорені плани будівництва ядерного реактора на Місяці. Це відбувається на тлі скорочення бюджету агентства та прагнення США випередити Китай і росію в освоєнні космосу.

У США планують будівництво ядерного реактора на Місяці - Politico

Міністр транспорту США Шон Даффі, колишній ведучий Fox News і тимчасовий адміністратор NASA оголосить цього тижня прискорені плани будівництва ядерного реактора на Місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

NASA обговорювало можливість будівництва реактора на поверхні Місяця, але це встановить більш чіткі часові рамки. Крім того, це станеться саме тоді, коли агентство зіткнеться з масштабним скороченням бюджету. Як йдеться в публікації, Даффі хоче відігравати певну роль у формуванні політики NASA, хоча він не може одночасно займати дві посади.

Даффі також запропонував директиву щодо більш швидкої заміни Міжнародної космічної станції. Це є однією з цілей NASA щодо недопущення Китаю і росії до досягнення не лише Місяця, а й Марсу.

Крім того, NASA вже шукає компанії, здатні запустити реактор до 2030 року. Там побоюються, що Китай має намір висадити свого першого астронавта на Місяць саме в тому році.

Перша країна, яка матиме реактор, може "оголосити зону, що не допускає відвідування Місяця"

 - йдеться в директиві, де також йдеться про занепокоєння агентства спільним аналогічним проектом Китаю та росії.

NASA скорочує майже 4 тисячі працівників за програмою відкладеного звільнення26.07.25, 07:00 • 4365 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Шон Даффі
Fox News
NASA
Китай
Сполучені Штати Америки