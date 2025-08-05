У США планують будівництво ядерного реактора на Місяці - Politico

Міністр транспорту США Шон Даффі, колишній ведучий Fox News і тимчасовий адміністратор NASA оголосить цього тижня прискорені плани будівництва ядерного реактора на Місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

NASA обговорювало можливість будівництва реактора на поверхні Місяця, але це встановить більш чіткі часові рамки. Крім того, це станеться саме тоді, коли агентство зіткнеться з масштабним скороченням бюджету. Як йдеться в публікації, Даффі хоче відігравати певну роль у формуванні політики NASA, хоча він не може одночасно займати дві посади.

Даффі також запропонував директиву щодо більш швидкої заміни Міжнародної космічної станції. Це є однією з цілей NASA щодо недопущення Китаю і росії до досягнення не лише Місяця, а й Марсу.

Крім того, NASA вже шукає компанії, здатні запустити реактор до 2030 року. Там побоюються, що Китай має намір висадити свого першого астронавта на Місяць саме в тому році.

Перша країна, яка матиме реактор, може "оголосити зону, що не допускає відвідування Місяця"