Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
12:09 • 2622 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 4680 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 28102 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 27029 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 29519 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 44955 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46378 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43314 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 67648 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69822 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
50%
751мм
Популярнi новини
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 23624 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 22927 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 19254 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 6920 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 10811 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 2622 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 6654 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 19430 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 23107 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 28104 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 1048 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 68169 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 31958 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 47665 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 99123 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Україна планує сформувати Космічні війська до 31 грудня 2025 року, що закріплено у програмі діяльності уряду. До кінця 2025 року Україна прагне досягти 60% операційної готовності інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, кібер- та космічної компонент.

Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін

Україна планує створити Космічні війська до кінця 2025 року. Відповідні наміри закріплені у програмі діяльності уряду, яку Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Уряд України окреслив низку амбітних завдань у сфері оборони та безпеки, серед яких - формування нової моделі сил оборони із включенням Космічних військ. Як випливає з проєкту програми діяльності Кабміну, створення цього виду військ має бути завершене до 31 грудня 2025 року.

Особливий акцент робиться на інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні, а також на розвитку кібер- та космічної компонент. За планом, до кінця 2025 року ці напрямки мають досягти щонайменше 60% операційної готовності.

НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю27.08.25, 16:07 • 2883 перегляди

Крім того, уряд планує подати до парламенту законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС, що дозволить Україні долучитися до космічних програм "Copernicus", "Події космічної погоди" та "Навколоземні об’єкти".

У перспективі 2026 року Кабмін прогнозує запровадження новітніх технологій у військовій сфері. Йдеться про автономні системи ураження, рішення на базі штучного інтелекту, засоби радіоелектронної боротьби, а також про розгортання аерокосмічної розвідки та цифрової візуалізації, інтегрованих у єдину систему управління боєм.

Довідково

США залишаються єдиною країною, де космос виділений у самостійний рід військ. Космічні сили, створені у 2019 році, відповідають за захист у космосі та підтримку інших видів військ, а головний акцент роблять на розвиток систем виявлення загроз.

У тому ж році Франція сформувала власні Повітряно-космічні сили, виділивши 3,6 млрд євро на їх розвиток до 2025-го. Іспанія задекларувала створення подібної структури, однак її сили фактично залишаються лише авіаційними.

Головним конкурентом США у сфері космічної оборони вважають Китай: у 2022 році країна запустила 45 оборонних супутників – на 15 більше, ніж США, і має одну з найпотужніших систем розвідки у світі.

На жаль, росія також є серйозним гравцем на космічній арені. Її можливості значно поступаються китайським та американським. Проте російські військові мають зброю, яка може бути застосована навіть поза межами Землі.

Доповнення

Міністерство оборони України запустило Управління космічної політики. Про це на Міжнародному форумі "Космос для України" повідомила вже колишня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко також роз'яснила, чому космос важливий для України:

• військовий зв’язок. Дані передаватимуться миттєво, що важливо для розуміння оперативної ситуації;

• інфраструктура розвідувальних даних. Завдяки супутникам знатимемо, що планує ворог;

• раннє оповіщення про ракетні загрози. Це важливо для безпеки українців.

Управління створить законодавчу базу, буде центром технічної експертизи та стане координатором між усіма учасниками галузі: інженерами, інноваторами, розробниками, державними інституціями і науковим середовищем

- резюмувала Черногоренко.

Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters19.09.25, 18:06 • 3720 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології
Космічні сили США
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Reuters
NASA
Індія
Європейський Союз
Франція
Іспанія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна