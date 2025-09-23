Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін

Україна планує створити Космічні війська до кінця 2025 року. Відповідні наміри закріплені у програмі діяльності уряду, яку Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Уряд України окреслив низку амбітних завдань у сфері оборони та безпеки, серед яких - формування нової моделі сил оборони із включенням Космічних військ. Як випливає з проєкту програми діяльності Кабміну, створення цього виду військ має бути завершене до 31 грудня 2025 року.

Особливий акцент робиться на інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні, а також на розвитку кібер- та космічної компонент. За планом, до кінця 2025 року ці напрямки мають досягти щонайменше 60% операційної готовності.

Крім того, уряд планує подати до парламенту законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС, що дозволить Україні долучитися до космічних програм "Copernicus", "Події космічної погоди" та "Навколоземні об’єкти".

У перспективі 2026 року Кабмін прогнозує запровадження новітніх технологій у військовій сфері. Йдеться про автономні системи ураження, рішення на базі штучного інтелекту, засоби радіоелектронної боротьби, а також про розгортання аерокосмічної розвідки та цифрової візуалізації, інтегрованих у єдину систему управління боєм.

Довідково

США залишаються єдиною країною, де космос виділений у самостійний рід військ. Космічні сили, створені у 2019 році, відповідають за захист у космосі та підтримку інших видів військ, а головний акцент роблять на розвиток систем виявлення загроз.

У тому ж році Франція сформувала власні Повітряно-космічні сили, виділивши 3,6 млрд євро на їх розвиток до 2025-го. Іспанія задекларувала створення подібної структури, однак її сили фактично залишаються лише авіаційними.

Головним конкурентом США у сфері космічної оборони вважають Китай: у 2022 році країна запустила 45 оборонних супутників – на 15 більше, ніж США, і має одну з найпотужніших систем розвідки у світі.

На жаль, росія також є серйозним гравцем на космічній арені. Її можливості значно поступаються китайським та американським. Проте російські військові мають зброю, яка може бути застосована навіть поза межами Землі.

Доповнення

Міністерство оборони України запустило Управління космічної політики. Про це на Міжнародному форумі "Космос для України" повідомила вже колишня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко також роз'яснила, чому космос важливий для України:

• військовий зв’язок. Дані передаватимуться миттєво, що важливо для розуміння оперативної ситуації;

• інфраструктура розвідувальних даних. Завдяки супутникам знатимемо, що планує ворог;

• раннє оповіщення про ракетні загрози. Це важливо для безпеки українців.

Управління створить законодавчу базу, буде центром технічної експертизи та стане координатором між усіма учасниками галузі: інженерами, інноваторами, розробниками, державними інституціями і науковим середовищем - резюмувала Черногоренко.

