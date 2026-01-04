У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат

У місті корєновск краснодарського краю рф пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу зс рф. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль "Камаз", який перевозив особовий склад підрозділу. Серед російських окупантів є втрати. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

