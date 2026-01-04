У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат

$42.170.00
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 5470 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 28512 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 40219 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 49805 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 51461 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 48216 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 61798 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 82771 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 69155 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
Секретний безпілотник-невидимку RQ-170 помітили в Пуерто-Рико після ударів по Венесуелі4 січня, 02:12 • 5536 перегляди
Сирія розпочала обмін валюти: з банкнот прибрали портрети Асадів4 січня, 02:31 • 6288 перегляди
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters4 січня, 03:34 • 4760 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 8754 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 13917 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 81410 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 100148 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 111046 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 247725 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 182500 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Музикант
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Запорізька область
Донецька область
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 17054 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 65574 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75134 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 72585 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 182500 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Дипломатка

У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У корєновську краснодарського краю рф 26 грудня 2025 року близько 07:40 стався вибух на в'їзді до дислокації 47-ї ракетної бригади. Внаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, що перевозив особовий склад, є втрати серед окупантів.

У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат

У місті корєновск краснодарського краю рф пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу зс рф. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль "Камаз", який перевозив особовий склад підрозділу. Серед російських окупантів є втрати. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті корєновск краснодарського краю рф пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу зс рф. У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. російські військовослужбовці зазнали втрат

- йдеться в повідомленні.

У ГУР заявили, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади зс рф безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвалися четверо російських окупантів на автомобілі "Урал".

Павло Башинський

Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Україна
Мелітополь