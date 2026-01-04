У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втрат
Київ • УНН
У корєновську краснодарського краю рф 26 грудня 2025 року близько 07:40 стався вибух на в'їзді до дислокації 47-ї ракетної бригади. Внаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КамАЗ, що перевозив особовий склад, є втрати серед окупантів.
У місті корєновск краснодарського краю рф пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу зс рф. У результаті вибуху загорівся військовий автомобіль "Камаз", який перевозив особовий склад підрозділу. Серед російських окупантів є втрати. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Вранці 26 грудня 2025 року близько 07:40 у місті корєновск краснодарського краю рф пролунав вибух на в’їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади 8-ї армії південного воєнного округу зс рф. У результаті мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. російські військовослужбовці зазнали втрат
У ГУР заявили, що солдати та офіцери 47-ї ракетної бригади зс рф безпосередньо причетні до ракетних ударів по території України та воєнних злочинів проти мирного населення.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвалися четверо російських окупантів на автомобілі "Урал".