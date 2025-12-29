В окупованому Мелітополі злетіли у повітря четверо окупантів з "Уралом": ГУР показало відео

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвалися четверо російських окупантів з "Уралом", повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, показавши відео, пише УНН.

Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив "Урал" - повідомили у ГУР у соцмережах.

Деталі

За даними розвідки, "вранці 20 грудня 2025 року у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники завантажували свій військовий "Урал"".

Тамтешню промзону, як вказано, підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

"У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух - щонайменше четверо окупантів важкі "300", їхній "Урал" - пошкоджено", - повідомили у ГУР.

"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - ідеться у повідомленні.

