В оккупированном Мелитополе взлетели на воздух четверо оккупантов с "Уралом": ГУР показало видео

Киев • УНН

 • 3080 просмотра

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвались четверо российских оккупантов с “Уралом”. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В оккупированном Мелитополе взлетели на воздух четверо оккупантов с "Уралом": ГУР показало видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвались четверо российских оккупантов с "Уралом", сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, показав видео, пишет УНН.

"Грохот" в Мелитополе скосил по меньшей мере четырех российских оккупантов и повредил "Урал"

- сообщили в ГУР в соцсетях.

Детали

По данным разведки, "утром 20 декабря 2025 года в районе промзоны временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики загружали свой военный "Урал"".

Тамошнюю промзону, как указано, подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники.

"В момент максимальной концентрации московитов возле грузовика раздался взрыв - по меньшей мере четверо оккупантов тяжелые "300", их "Урал" - поврежден", - сообщили в ГУР.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

