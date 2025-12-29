В оккупированном Мелитополе взлетели на воздух четверо оккупантов с "Уралом": ГУР показало видео
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвались четверо российских оккупантов с “Уралом”. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Грохот" в Мелитополе скосил по меньшей мере четырех российских оккупантов и повредил "Урал"
Детали
По данным разведки, "утром 20 декабря 2025 года в районе промзоны временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики загружали свой военный "Урал"".
Тамошнюю промзону, как указано, подразделения российских оккупационных войск используют как склады боеприпасов и место базирования своей военной техники.
"В момент максимальной концентрации московитов возле грузовика раздался взрыв - по меньшей мере четверо оккупантов тяжелые "300", их "Урал" - поврежден", - сообщили в ГУР.
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.
