На окраинах оккупированного Мелитополя взлетели в воздух пять "кадыровцев": ГУР показало видео
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мелитополе взорвался микроавтобус с пятью «кадыровцами». Двое оккупантов в соседнем авто ранены, мобильный комплекс РЭБ уничтожен.
Главное управление разведки Минобороны сообщило о взрыве во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области - уничтожены пятеро "кадыровцев", указали в ГУР МОУ в субботу, показав видео, пишет УНН.
Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления - сегодня на окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли
По данным разведки, "также взрывом ранены двое захватчиков, находившихся в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ".
"Вооруженная борьба за Украину продолжается! Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.
"Грохот" в Мелитополе: ГУР сообщило об уничтожении пятерых оккупантов и вражеской станции связи11.07.25, 14:40 • 5444 просмотра