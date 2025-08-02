На окраинах оккупированного Мелитополя взлетели в воздух пять "кадыровцев": ГУР показало видео

Главное управление разведки Минобороны сообщило о взрыве во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области - уничтожены пятеро "кадыровцев", указали в ГУР МОУ в субботу, показав видео, пишет УНН.

Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления - сегодня на окраинах временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли