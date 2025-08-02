На околицях окупованого Мелітополя злетіли у повітря п'ять "кадирівців": ГУР показало відео
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув мікроавтобус з п'ятьма «кадирівцями». Двоє окупантів у сусідньому авто поранені, мобільний комплекс РЕБ знищено.
Головне управління розвідки Міноборони повідомило про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі - знищено п’ятьох "кадирівців", вказали у ГУР МОУ у суботу, показавши відео, пише УНН.
Успішна операція ГУР МО України та руху опору - сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "ахмат" всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули
За даними розвідки, "також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ".
"Збройна боротьба за Україну триває! Слава Україні!" - наголосили у ГУР.
"Гуркіт" у Мелітополі: ГУР повідомило про знищення п'ятьох окупантів та ворожої станції зв'язку11.07.25, 14:40 • 5448 переглядiв