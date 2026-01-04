В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потери

$42.170.00
49.550.00
ukenru
11:20 • 710 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 5442 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 28501 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 40204 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 49790 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 51454 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 48210 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 61792 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 82762 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 69153 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.7м/с
69%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Секретный беспилотник-невидимка RQ-170 замечен в Пуэрто-Рико после ударов по Венесуэле4 января, 02:12 • 5536 просмотра
Сирия начала обмен валюты: с банкнот убрали портреты Асадов4 января, 02:31 • 6288 просмотра
Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters4 января, 03:34 • 4760 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 8754 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты4 января, 04:24 • 13917 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 81408 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 100146 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 111045 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 247724 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 182497 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 17053 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 65573 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 75133 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 72585 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 182497 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Дипломатка

В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потери

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В Кореновске Краснодарского края РФ 26 декабря 2025 года около 07:40 произошел взрыв на въезде в дислокацию 47-й ракетной бригады. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КамАЗ, перевозивший личный состав, есть потери среди оккупантов.

В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потери

В городе кореновск краснодарского края рф прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа вс рф. В результате взрыва загорелся военный автомобиль "КамАЗ", перевозивший личный состав подразделения. Среди российских оккупантов есть потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Утром 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе кореновск краснодарского края рф прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа вс рф. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КамАЗ, перевозивший личный состав подразделения. российские военнослужащие понесли потери

- говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвались четверо российских оккупантов на автомобиле "Урал".

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Украина
Мелитополь