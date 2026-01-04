В россии подорвали военный "КамАЗ", перевозивший личный состав: оккупанты понесли потери
Киев • УНН
В городе кореновск краснодарского края рф прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа вс рф. В результате взрыва загорелся военный автомобиль "КамАЗ", перевозивший личный состав подразделения. Среди российских оккупантов есть потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
В ГУР заявили, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области подорвались четверо российских оккупантов на автомобиле "Урал".