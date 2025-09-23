Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин

Украина планирует создать Космические войска до конца 2025 года. Соответствующие намерения закреплены в программе деятельности правительства, которую Кабинет Министров подал на рассмотрение Верховной Рады, пишет УНН.

Детали

Правительство Украины обозначило ряд амбициозных задач в сфере обороны и безопасности, среди которых - формирование новой модели сил обороны с включением Космических войск. Как следует из проекта программы деятельности Кабмина, создание этого вида войск должно быть завершено до 31 декабря 2025 года.

Особый акцент делается на интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, а также на развитии кибер- и космической компонент. По плану, до конца 2025 года эти направления должны достичь как минимум 60% операционной готовности.

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью

Кроме того, правительство планирует подать в парламент законопроект о ратификации соглашения с ЕС, что позволит Украине присоединиться к космическим программам "Copernicus", "События космической погоды" и "Околоземные объекты".

В перспективе 2026 года Кабмин прогнозирует внедрение новейших технологий в военной сфере. Речь идет об автономных системах поражения, решениях на базе искусственного интеллекта, средствах радиоэлектронной борьбы, а также о развертывании аэрокосмической разведки и цифровой визуализации, интегрированных в единую систему управления боем.

Справочно

США остаются единственной страной, где космос выделен в самостоятельный род войск. Космические силы, созданные в 2019 году, отвечают за защиту в космосе и поддержку других видов войск, а главный акцент делают на развитие систем обнаружения угроз.

В том же году Франция сформировала собственные Воздушно-космические силы, выделив 3,6 млрд евро на их развитие до 2025-го. Испания задекларировала создание подобной структуры, однако ее силы фактически остаются лишь авиационными.

Главным конкурентом США в сфере космической обороны считают Китай: в 2022 году страна запустила 45 оборонных спутников – на 15 больше, чем США, и имеет одну из самых мощных систем разведки в мире.

К сожалению, Россия также является серьезным игроком на космической арене. Ее возможности значительно уступают китайским и американским. Однако российские военные имеют оружие, которое может быть применено даже за пределами Земли.

Дополнение

Министерство обороны Украины запустило Управление космической политики. Об этом на Международном форуме "Космос для Украины" сообщила уже бывшая заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Черногоренко также разъяснила, почему космос важен для Украины:

• военная связь. Данные будут передаваться мгновенно, что важно для понимания оперативной ситуации;

• инфраструктура разведывательных данных. Благодаря спутникам будем знать, что планирует враг;

• раннее оповещение о ракетных угрозах. Это важно для безопасности украинцев.

Управление создаст законодательную базу, будет центром технической экспертизы и станет координатором между всеми участниками отрасли: инженерами, инноваторами, разработчиками, государственными институтами и научной средой - резюмировала Черногоренко.

Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters