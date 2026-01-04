Україна наблизилася до обговорення формату мирного врегулювання з партнерами - NYT

Переговорний процес між Україною і її партнерами вийшов на новий етап і наблизив сторони до обговорення ймовірного формату мирного врегулювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначають у публікації, Україна вважає, стійкий мир можливий лише за наявності надійних механізмів захисту від повторного російського нападу. Однак наразі залишається незрозумілим, які саме країни готові взяти на себе конкретні зобов'язання і яким чином ці гарантії будуть реалізовані на практиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над ключовими документами просувається в прискореному режимі - узгодження базових положень очікується вже в січні. Йдеться про гарантії безпеки, економічне відновленням і поетапне завершення війни.

Також у проекті мирного плану розглядаються гарантії безпеки, наближені до принципів колективної оборони НАТО. Серед можливих гарантів називають США, Північноатлантичний Альянс і окремі європейські держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч начальників генеральних штабів 5 січня для обговорення гарантій безпеки України.