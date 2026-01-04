$42.170.00
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 29840 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 41533 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 44821 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 44016 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 58395 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 79094 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 67955 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 87937 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48426 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна наблизилася до обговорення формату мирного врегулювання з партнерами - NYT

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Переговори України з партнерами перейшли на новий етап, наблизивши сторони до обговорення формату мирного врегулювання. Президент Зеленський очікує узгодження базових положень щодо гарантій безпеки та економічного відновлення вже в січні.

Україна наблизилася до обговорення формату мирного врегулювання з партнерами - NYT

Переговорний процес між Україною і її партнерами вийшов на новий етап і наблизив сторони до обговорення ймовірного формату мирного врегулювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначають у публікації, Україна вважає, стійкий мир можливий лише за наявності надійних механізмів захисту від повторного російського нападу. Однак наразі залишається незрозумілим, які саме країни готові взяти на себе конкретні зобов'язання і яким чином ці гарантії будуть реалізовані на практиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над ключовими документами просувається в прискореному режимі - узгодження базових положень очікується вже в січні. Йдеться про гарантії безпеки, економічне відновленням і поетапне завершення війни.

Також у проекті мирного плану розглядаються гарантії безпеки, наближені до принципів колективної оборони НАТО. Серед можливих гарантів називають США, Північноатлантичний Альянс і окремі європейські держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч начальників генеральних штабів 5 січня для обговорення гарантій безпеки України.

Євген Устименко

Війна в Україні
The New York Times
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна