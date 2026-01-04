$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 30166 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 41782 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 45044 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 44161 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 58523 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 79242 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 67994 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 87984 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 48442 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Украина приблизилась к обсуждению формата мирного урегулирования с партнерами - NYT

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Переговоры Украины с партнерами перешли на новый этап, приблизив стороны к обсуждению формата мирного урегулирования. Президент Зеленский ожидает согласования базовых положений по гарантиям безопасности и экономическому восстановлению уже в январе.

Украина приблизилась к обсуждению формата мирного урегулирования с партнерами - NYT

Переговорный процесс между Украиной и ее партнерами вышел на новый этап и приблизил стороны к обсуждению вероятного формата мирного урегулирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

Как отмечается в публикации, Украина считает, что устойчивый мир возможен только при наличии надежных механизмов защиты от повторного российского нападения. Однако пока остается непонятным, какие именно страны готовы взять на себя конкретные обязательства и каким образом эти гарантии будут реализованы на практике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над ключевыми документами продвигается в ускоренном режиме - согласование базовых положений ожидается уже в январе. Речь идет о гарантиях безопасности, экономическом восстановлении и поэтапном завершении войны.

Также в проекте мирного плана рассматриваются гарантии безопасности, приближенные к принципам коллективной обороны НАТО. Среди возможных гарантов называют США, Североатлантический Альянс и отдельные европейские государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече начальников генеральных штабов 5 января для обсуждения гарантий безопасности Украины.

Евгений Устименко

