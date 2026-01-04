Украина приблизилась к обсуждению формата мирного урегулирования с партнерами - NYT
Киев • УНН
Переговорный процесс между Украиной и ее партнерами вышел на новый этап и приблизил стороны к обсуждению вероятного формата мирного урегулирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Подробности
Как отмечается в публикации, Украина считает, что устойчивый мир возможен только при наличии надежных механизмов защиты от повторного российского нападения. Однако пока остается непонятным, какие именно страны готовы взять на себя конкретные обязательства и каким образом эти гарантии будут реализованы на практике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над ключевыми документами продвигается в ускоренном режиме - согласование базовых положений ожидается уже в январе. Речь идет о гарантиях безопасности, экономическом восстановлении и поэтапном завершении войны.
Также в проекте мирного плана рассматриваются гарантии безопасности, приближенные к принципам коллективной обороны НАТО. Среди возможных гарантов называют США, Североатлантический Альянс и отдельные европейские государства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече начальников генеральных штабов 5 января для обсуждения гарантий безопасности Украины.