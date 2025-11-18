$42.070.02
Візит Зеленського до Туреччини і переговори з Віткоффом: AFP дізналося головну мету

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Президент Володимир Зеленський вирушить до Туреччини для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом та Стівом Віткоффом, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення. Київ сподівається, що Вашингтон зможе підштовхнути москву до переговорів шляхом у тому числі запровадження санкцій.

Візит Зеленського до Туреччини і переговори з Віткоффом: AFP дізналося головну мету

Президент Володимир Зеленський у середу вирушить до Туреччини, щоб відновити залученість Сполучених Штатів у дипломатичних зусиллях щодо припинення російського вторгнення, з посиланням на українського чиновника повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що хоче відродити заморожені мирні переговори, які, як пише видання, "зайшли в глухий кут після того, як кілька повідомлень про переговори між росією та Україною в Стамбулі цього року не принесли прориву". москва не погодилася на припинення вогню, а натомість продовжувала наступ на фронті та бомбардування українських міст.

У середу Зеленський зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, де його "головна мета - відновити залученість американців" у мирних зусиллях, повідомив AFP високопоставлений український чиновник.

Київ сподівається, що Вашингтон зможе підштовхнути москву до столу переговорів, зокрема шляхом запровадження санкцій, сказав чиновник.

Очікується, що Стів Віткофф, посланець США, приєднається до переговорів із Зеленським у Туреччині, повідомив AFP інший український чиновник, який брав участь у підготовці зустрічі.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф приєднається до Зеленського в Туреччині, повідомив високопоставлений турецький чиновник Associated Press.

Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters18.11.25, 10:43 • 22465 переглядiв

кремль заявив, що жоден російський чиновник не буде присутній на переговорах у Туреччині в середу, додавши, що залишається відкритим до переговорів щодо врегулювання війни в Україні, зазначає AFP.

Американські законодавці працюють над законопроєктом про посилення санкцій проти росії шляхом потенційного запровадження мит на всі країни, які купують її нафту та газ.

Санкції США проти росії: Конгрес за підтримки Трампа просуватиме двопартійний законопроект - Грем18.11.25, 08:48 • 2400 переглядiв

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що цей законопроект "мене влаштовує".

Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18.11.25, 04:25 • 18088 переглядiв

Трамп намагався використати свою особисту взаємодію з главою кремля володимиром путіним, щоб припинити війну в Україні, але поки що не зміг досягти прогресу. На знак зростаючого розчарування путіним, Трамп запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній москви.

"Американці зараз обговорюють нову хвилю тиску, тому логічно вести переговори про дипломатію", - додав український чиновник.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам", - зазначив Зеленський у соціальних мережах.

Зеленський сьогодні в Іспанії, у середу анонсував зустрічі в Туреччині: що на порядку денному18.11.25, 09:28 • 2504 перегляди

Зеленський також сказав, що його команда працює, "щоб відновити обміни та повернення полонених".

Обмін полоненими та репатріація тіл загиблих солдатів були єдиними відчутними результатами переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі з травня по липень, але вони сповільнилися.

Головний переговірник від України, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що він прагне відновити обмін полоненими, прагнучи звільнити близько 1200 українців.

Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров 15.11.25, 19:21 • 39453 перегляди

Доповнення

Зеленський зараз перебуває у європейському турне, щоб заручитися підтримкою для своєї армії та енергетичної інфраструктури України.

У вівторок він перебуває в Іспанії для зустрічі у тому числі з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Днем раніше український лідер підписав угоду з Францією про придбання Україною до 100 винищувачів Rafale та іншого військового обладнання, включаючи безпілотники.

москва розкритикувала угоду як таку, що "підживлює мілітаристські та провоєнні настрої", і заявила, що вона не змінить ситуацію на місцях.

Юлія Шрамко

