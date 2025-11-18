Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Київ • УНН
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Туреччину у середу, 19 листопада, та приєднається до запланованих переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомило турецьке джерело агентству Reuters, пише УНН.
Доповнення
Раніше Зеленський заявив, що планує поїхати до Туреччини після свого візиту до Іспанії сьогодні, додавши, що Україна "готує активізацію перемовин" і має "напрацьовані рішення", які запропонує своїм партнерам.
У ЦПД РНБО прокоментували, вказавши, що "перезапуск мирних ініціатив потрібен, і новини про це - гарний знак". "В даному випадку, інструменти впливу на росію для завершення війни доведеться застосовувати різним сторонам", - зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Віткофф очолював дипломатичні зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні, кілька разів зустрічаючись з главою кремля володимиром путіним у москві.
Він допоміг у досягненні припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС, і, як пише Sky News, минулого місяця заявив, що досягнення мирних угод "стає для нього заразним".