08:43 • 5738 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11868 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12742 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50585 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43588 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41797 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35505 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25627 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67714 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters

Київ • УНН

 • 5748 перегляди

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Туреччину 19 листопада, щоб приєднатися до переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Віткофф, який раніше брав участь у дипломатичних зусиллях щодо України та перемир'я в Газі, зустрічався з Путіним.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Туреччину у середу, 19 листопада, та приєднається до запланованих переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомило турецьке джерело агентству Reuters, пише УНН.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським

- з посиланням на турецьке джерело у вівторок повідомив журналіст Reuters Ахмед Рашид у X.

Доповнення

Раніше Зеленський заявив, що планує поїхати до Туреччини після свого візиту до Іспанії сьогодні, додавши, що Україна "готує активізацію перемовин" і має "напрацьовані рішення", які запропонує своїм партнерам.

У ЦПД РНБО прокоментували, вказавши, що "перезапуск мирних ініціатив потрібен, і новини про це - гарний знак". "В даному випадку, інструменти впливу на росію для завершення війни доведеться застосовувати різним сторонам", - зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Віткофф очолював дипломатичні зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Україні, кілька разів зустрічаючись з главою кремля володимиром путіним у москві.

Він допоміг у досягненні припинення вогню в Газі між Ізраїлем і ХАМАС, і, як пише Sky News, минулого місяця заявив, що досягнення мирних угод "стає для нього заразним".

Юлія Шрамко

