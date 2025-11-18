Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию в среду, 19 ноября, и присоединится к запланированным переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил турецкий источник агентству Reuters, пишет УНН.

Специальный посланник США Стив Виткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским - со ссылкой на турецкий источник во вторник сообщил журналист Reuters Ахмед Рашид в X.

Дополнение

Ранее Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию после своего визита в Испанию сегодня, добавив, что Украина "готовит активизацию переговоров" и имеет "наработанные решения", которые предложит своим партнерам.

В ЦПД СНБО прокомментировали, указав, что "перезапуск мирных инициатив нужен, и новости об этом - хороший знак". "В данном случае, инструменты влияния на россию для завершения войны придется применять разным сторонам", - отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Уиткофф возглавлял дипломатические усилия Вашингтона по прекращению войны в Украине, несколько раз встречаясь с главой кремля владимиром путиным в москве.

Он помог в достижении прекращения огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и, как пишет Sky News, в прошлом месяце заявил, что достижение мирных соглашений "становится для него заразным".