Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, чтобы присоединиться к переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф, ранее участвовавший в дипломатических усилиях по Украине и перемирию в Газе, встречался с путиным.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию в среду, 19 ноября, и присоединится к запланированным переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил турецкий источник агентству Reuters, пишет УНН.
Дополнение
Ранее Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию после своего визита в Испанию сегодня, добавив, что Украина "готовит активизацию переговоров" и имеет "наработанные решения", которые предложит своим партнерам.
В ЦПД СНБО прокомментировали, указав, что "перезапуск мирных инициатив нужен, и новости об этом - хороший знак". "В данном случае, инструменты влияния на россию для завершения войны придется применять разным сторонам", - отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Уиткофф возглавлял дипломатические усилия Вашингтона по прекращению войны в Украине, несколько раз встречаясь с главой кремля владимиром путиным в москве.
Он помог в достижении прекращения огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и, как пишет Sky News, в прошлом месяце заявил, что достижение мирных соглашений "становится для него заразным".