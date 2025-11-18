$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 972 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 3340 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 8596 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 47364 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 40873 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 40502 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 34613 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25412 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27038 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
5.6м/с
72%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 25131 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 17044 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 10787 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск03:19 • 10347 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 12007 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64658 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 96269 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 88429 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 145711 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 122813 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 26149 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 35054 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 35232 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 28555 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 47646 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, чтобы присоединиться к переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф, ранее участвовавший в дипломатических усилиях по Украине и перемирию в Газе, встречался с путиным.

Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Турцию в среду, 19 ноября, и присоединится к запланированным переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил турецкий источник агентству Reuters, пишет УНН.

Специальный посланник США Стив Виткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с Президентом Украины Владимиром Зеленским

- со ссылкой на турецкий источник во вторник сообщил журналист Reuters Ахмед Рашид в X.

Дополнение

Ранее Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию после своего визита в Испанию сегодня, добавив, что Украина "готовит активизацию переговоров" и имеет "наработанные решения", которые предложит своим партнерам.

В ЦПД СНБО прокомментировали, указав, что "перезапуск мирных инициатив нужен, и новости об этом - хороший знак". "В данном случае, инструменты влияния на россию для завершения войны придется применять разным сторонам", - отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Уиткофф возглавлял дипломатические усилия Вашингтона по прекращению войны в Украине, несколько раз встречаясь с главой кремля владимиром путиным в москве.

Он помог в достижении прекращения огня в Газе между Израилем и ХАМАС, и, как пишет Sky News, в прошлом месяце заявил, что достижение мирных соглашений "становится для него заразным".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Израиль
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Испания
Турция
Владимир Зеленский
Сектор Газа
Украина