Визит Зеленского в Турцию и переговоры с Уиткоффом: AFP узнало главную цель
Президент Владимир Зеленский отправится в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Стивом Уиткоффом, чтобы восстановить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатические усилия по прекращению российского вторжения. Киев надеется, что Вашингтон сможет подтолкнуть москву к переговорам, в том числе путем введения санкций.
Президент Владимир Зеленский в среду отправится в Турцию, чтобы возобновить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатических усилиях по прекращению российского вторжения, со ссылкой на украинского чиновника сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Зеленский заявил, что хочет возродить замороженные мирные переговоры, которые, как пишет издание, "зашли в тупик после того, как несколько сообщений о переговорах между россией и Украиной в Стамбуле в этом году не принесли прорыва". москва не согласилась на прекращение огня, а вместо этого продолжала наступление на фронте и бомбардировки украинских городов.
В среду Зеленский встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его "главная цель - возобновить вовлеченность американцев" в мирных усилиях, сообщил AFP высокопоставленный украинский чиновник.
Киев надеется, что Вашингтон сможет подтолкнуть москву к столу переговоров, в частности путем введения санкций, сказал чиновник.
Ожидается, что Стив Уиткофф, посланник США, присоединится к переговорам с Зеленским в Турции, сообщил AFP другой украинский чиновник, участвовавший в подготовке встречи.
Специальный посланник США Стив Уиткофф присоединится к Зеленскому в Турции, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник Associated Press.
кремль заявил, что ни один российский чиновник не будет присутствовать на переговорах в Турции в среду, добавив, что остается открытым к переговорам по урегулированию войны в Украине, пишет AFP.
Американские законодатели работают над законопроектом об усилении санкций против россии путем потенциального введения пошлин на все страны, которые покупают ее нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что этот законопроект "меня устраивает".
Трамп пытался использовать свое личное взаимодействие с главой кремля владимиром путиным, чтобы прекратить войну в Украине, но пока не смог достичь прогресса. В знак растущего разочарования путиным, Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний москвы.
"Американцы сейчас обсуждают новую волну давления, поэтому логично вести переговоры о дипломатии", - добавил украинский чиновник.
"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам", - отметил Зеленский в социальных сетях.
Зеленский также сказал, что его команда работает, "чтобы возобновить обмены и возвращение пленных".
Обмен пленными и репатриация тел погибших солдат были единственными ощутимыми результатами переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле с мая по июль, но они замедлились.
Главный переговорщик от Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что он стремится возобновить обмен пленными, стремясь освободить около 1200 украинцев.
Дополнение
Зеленский сейчас находится в европейском турне, чтобы заручиться поддержкой для своей армии и энергетической инфраструктуры Украины.
Во вторник он находится в Испании для встречи в том числе с премьер-министром страны Педро Санчесом.
Днем ранее украинский лидер подписал соглашение с Францией о приобретении Украиной до 100 истребителей Rafale и другого военного оборудования, включая беспилотники.
москва раскритиковала соглашение как такое, что "подпитывает милитаристские и провоенные настроения", и заявила, что оно не изменит ситуацию на местах.