Эксклюзив
14:29
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы
Эксклюзив
17 ноября, 14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
публикации
Эксклюзивы
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Елена Соседка
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Вашингтон
Донецкая область
Визит Зеленского в Турцию и переговоры с Уиткоффом: AFP узнало главную цель

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

Президент Владимир Зеленский отправится в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Стивом Уиткоффом, чтобы восстановить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатические усилия по прекращению российского вторжения. Киев надеется, что Вашингтон сможет подтолкнуть москву к переговорам, в том числе путем введения санкций.

Визит Зеленского в Турцию и переговоры с Уиткоффом: AFP узнало главную цель

Президент Владимир Зеленский в среду отправится в Турцию, чтобы возобновить вовлеченность Соединенных Штатов в дипломатических усилиях по прекращению российского вторжения, со ссылкой на украинского чиновника сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Зеленский заявил, что хочет возродить замороженные мирные переговоры, которые, как пишет издание, "зашли в тупик после того, как несколько сообщений о переговорах между россией и Украиной в Стамбуле в этом году не принесли прорыва". москва не согласилась на прекращение огня, а вместо этого продолжала наступление на фронте и бомбардировки украинских городов.

В среду Зеленский встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его "главная цель - возобновить вовлеченность американцев" в мирных усилиях, сообщил AFP высокопоставленный украинский чиновник.

Киев надеется, что Вашингтон сможет подтолкнуть москву к столу переговоров, в частности путем введения санкций, сказал чиновник.

Ожидается, что Стив Уиткофф, посланник США, присоединится к переговорам с Зеленским в Турции, сообщил AFP другой украинский чиновник, участвовавший в подготовке встречи.

Специальный посланник США Стив Уиткофф присоединится к Зеленскому в Турции, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник Associated Press.

кремль заявил, что ни один российский чиновник не будет присутствовать на переговорах в Турции в среду, добавив, что остается открытым к переговорам по урегулированию войны в Украине, пишет AFP.

Американские законодатели работают над законопроектом об усилении санкций против россии путем потенциального введения пошлин на все страны, которые покупают ее нефть и газ.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что этот законопроект "меня устраивает".

Трамп пытался использовать свое личное взаимодействие с главой кремля владимиром путиным, чтобы прекратить войну в Украине, но пока не смог достичь прогресса. В знак растущего разочарования путиным, Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний москвы.

"Американцы сейчас обсуждают новую волну давления, поэтому логично вести переговоры о дипломатии", - добавил украинский чиновник.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам", - отметил Зеленский в социальных сетях.

Зеленский также сказал, что его команда работает, "чтобы возобновить обмены и возвращение пленных".

Обмен пленными и репатриация тел погибших солдат были единственными ощутимыми результатами переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле с мая по июль, но они замедлились.

Главный переговорщик от Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что он стремится возобновить обмен пленными, стремясь освободить около 1200 украинцев.

Дополнение

Зеленский сейчас находится в европейском турне, чтобы заручиться поддержкой для своей армии и энергетической инфраструктуры Украины.

Во вторник он находится в Испании для встречи в том числе с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Днем ранее украинский лидер подписал соглашение с Францией о приобретении Украиной до 100 истребителей Rafale и другого военного оборудования, включая беспилотники.

москва раскритиковала соглашение как такое, что "подпитывает милитаристские и провоенные настроения", и заявила, что оно не изменит ситуацию на местах.

Юлия Шрамко

