Зеленский сегодня в Испании, в среду анонсировал встречи в Турции: что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра проведет встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных, пишет УНН.

Сегодня – встречи в Испании, которые мы давно готовили, и рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы - написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что "каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины".

Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных - сообщил Зеленский.

