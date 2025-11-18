Зеленский сегодня в Испании, в среду анонсировал встречи в Турции: что на повестке дня
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский находится в Испании для встреч, направленных на усиление помощи и приближение окончания войны. Завтра у него будут встречи в Турции, где он предложит наработанные решения и будет работать над возобновлением обменов пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра проведет встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных, пишет УНН.
Сегодня – встречи в Испании, которые мы давно готовили, и рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы
Президент отметил, что "каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины".
Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных
Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном: детали17.11.25, 11:20 • 3720 просмотров