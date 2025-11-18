$42.070.02
Эксклюзив
07:00 • 3710 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 16:21 • 24467 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 44896 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 38511 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 38708 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 33827 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 24825 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 62155 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26885 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20206 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Зеленский сегодня в Испании, в среду анонсировал встречи в Турции: что на повестке дня

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Испании для встреч, направленных на усиление помощи и приближение окончания войны. Завтра у него будут встречи в Турции, где он предложит наработанные решения и будет работать над возобновлением обменов пленными.

Зеленский сегодня в Испании, в среду анонсировал встречи в Турции: что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Испании, а завтра проведет встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных, пишет УНН.

Сегодня – встречи в Испании, которые мы давно готовили, и рассчитываем, что еще одна сильная страна будет больше помогать защищать жизнь и приближать окончание войны. Работаем, чтобы встреча с Премьер-министром Испании Санчесом принесла договоренности, которые дадут нам больше силы

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что "каждый день в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины".

Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных

- сообщил Зеленский.

Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном: детали17.11.25, 11:20 • 3720 просмотров

Юлия Шрамко

