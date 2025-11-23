путину доложили об обвале сырьевых доходов и рекордном дефиците бюджета россии
Киев • УНН
Начальник налоговой службы РФ Даниил Егоров сообщил Путину о падении доходов от нефтегазового сектора на 2 трлн рублей. Официальный дефицит бюджета РФ уже достиг 4,2 трлн рублей, что на 4,3 трлн больше, чем в прошлом году.
Руководитель федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров сообщил Путину о падении доходов от нефтегазового сектора на 2 трлн рублей, что ускорило общее ухудшение финансового состояния российского бюджета. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на доклад Егорова, пишет УНН.
Детали
Егоров признал, что за 10 месяцев 2025 года доходы от сырьевого экспорта резко просели, однако пытался успокоить диктатора, заявив о якобы росте несырьевых поступлений на 3 трлн рублей и "стабильности бюджетной системы".
Официальные данные Минфина РФ рисуют иную картину: дефицит уже достиг 4,2 трлн рублей – на 4,3 трлн больше, чем в прошлом году. Прогнозируемый показатель до конца года – 5,7 трлн рублей.
Провалены почти все ключевые налоговые статьи:
- НДС – минус 1,3 трлн рублей,
- ввозные пошлины и акцизы – минус 328 млрд,
- налог на прибыль – минус 160 млрд,
- НДФЛ – минус 36 млрд,
- утилизационный сбор – минус 888 млрд рублей.
Аналитики отмечают: совокупные цифры свидетельствуют о системном падении экономики РФ и углублении бюджетного кризиса.
