Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 1292 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 7128 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 11311 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 10219 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 10115 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 9132 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 7528 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 9868 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10981 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10444 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 34892 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 23241 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 19365 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали08:21 • 15377 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 14906 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 7124 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 11310 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 36273 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 62119 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 139592 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 19413 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 23291 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 39915 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 50429 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 52075 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Леопард 1
НАСАМС

Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters

Киев • УНН

 • 284 просмотра

По расчетам Reuters, энергетические поступления России в ноябре 2025 года могут сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом, до 520 млрд рублей. Это связано с падением цен на российскую нефть и укреплением рубля.

Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters

Энергетические поступления, являющиеся ключевым источником доходов российского бюджета, в ноябре могут обвалиться на треть. На это указывают новые расчеты Reuters, демонстрирующие глубокое проседание финансов кремля из-за падения цен на нефть. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По данным Reuters, доходы россии от нефти и газа в ноябре 2025 года могут сократиться примерно на 35% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 520 млрд рублей (6,59 млрд долларов). Причинами называют падение цен на российскую нефть и укрепление рубля.

РФ повышает налоги и расширяет круг плательщиков, ожидая средства на военные расходы18.11.25, 18:43 • 6336 просмотров

Такое снижение особенно ощутимо для москвы, которая после начала полномасштабной войны против Украины резко увеличила расходы на оборону и сектор безопасности. Доходы от нефти и газа традиционно обеспечивают четверть федерального бюджета рф.

По прогнозу Reuters, доходы от налогообложения прибыли энергетических компаний уменьшатся на 7,4% по сравнению с октябрем, а в целом за 11 месяцев энергетические поступления упадут на 22% – до 8 триллионов рублей.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка14.11.25, 12:03 • 5381 просмотр

Средний уровень налогооблагаемой цены российской нефти за январь–ноябрь снизился до 57,3 доллара за баррель против 68,3 доллара в прошлом году. В то же время рубль укрепился до 81,1 за доллар (с 91,7 – годом ранее), что также уменьшает доходы от экспорта.

Официальные данные министерства финансов рф должны быть обнародованы 3 декабря.

Украина и западные государства неоднократно заявляли, что стремятся ограничить финансовые возможности россии, чтобы заставить ее отказаться от войны. 

Несмотря на это, владимир путин продолжает утверждать, что санкции не сломают экономику россии и что страна способна "выжить и процветать" без сотрудничества с Западом.

Сначала минфин рф прогнозировал 10,94 триллиона рублей энергетических доходов в 2025 году, однако из-за падения цен на нефть снизил прогноз до 8,65 триллиона. В прошлом году россия получила от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.

путину доложили об обвале сырьевых доходов и рекордном дефиците бюджета россии23.11.25, 15:52 • 4154 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Украина