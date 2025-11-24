Доходы РФ от нефти и газа резко падают: в ноябре возможно проседание на 35% – расчеты Reuters
Киев • УНН
По расчетам Reuters, энергетические поступления России в ноябре 2025 года могут сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом, до 520 млрд рублей. Это связано с падением цен на российскую нефть и укреплением рубля.
Энергетические поступления, являющиеся ключевым источником доходов российского бюджета, в ноябре могут обвалиться на треть. На это указывают новые расчеты Reuters, демонстрирующие глубокое проседание финансов кремля из-за падения цен на нефть. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По данным Reuters, доходы россии от нефти и газа в ноябре 2025 года могут сократиться примерно на 35% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – до 520 млрд рублей (6,59 млрд долларов). Причинами называют падение цен на российскую нефть и укрепление рубля.
Такое снижение особенно ощутимо для москвы, которая после начала полномасштабной войны против Украины резко увеличила расходы на оборону и сектор безопасности. Доходы от нефти и газа традиционно обеспечивают четверть федерального бюджета рф.
По прогнозу Reuters, доходы от налогообложения прибыли энергетических компаний уменьшатся на 7,4% по сравнению с октябрем, а в целом за 11 месяцев энергетические поступления упадут на 22% – до 8 триллионов рублей.
Средний уровень налогооблагаемой цены российской нефти за январь–ноябрь снизился до 57,3 доллара за баррель против 68,3 доллара в прошлом году. В то же время рубль укрепился до 81,1 за доллар (с 91,7 – годом ранее), что также уменьшает доходы от экспорта.
Официальные данные министерства финансов рф должны быть обнародованы 3 декабря.
Украина и западные государства неоднократно заявляли, что стремятся ограничить финансовые возможности россии, чтобы заставить ее отказаться от войны.
Несмотря на это, владимир путин продолжает утверждать, что санкции не сломают экономику россии и что страна способна "выжить и процветать" без сотрудничества с Западом.
Сначала минфин рф прогнозировал 10,94 триллиона рублей энергетических доходов в 2025 году, однако из-за падения цен на нефть снизил прогноз до 8,65 триллиона. В прошлом году россия получила от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.
