Индия и Россия подписали соглашение о взаимном военном допуске
Киев • УНН
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего допуск военных формирований, кораблей и самолетов одной страны на территорию другой. Это соглашение создает правовую основу для взаимного присутствия военных сил, что применяется для совместных учений и обмена опытом.
Диктатор России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего порядок допуска воинских формирований, кораблей и самолетов одной страны на территорию другой. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Подробности
В сеть попал образец документа, который 15 декабря подписал Путин.
Это соглашение создает правовую основу для взаимного присутствия военных сил России и Индии, что обычно применяется для проведения совместных учений, обмена опытом или мероприятий технического обслуживания.
