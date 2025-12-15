$42.190.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Индия и Россия подписали соглашение о взаимном военном допуске

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего допуск военных формирований, кораблей и самолетов одной страны на территорию другой. Это соглашение создает правовую основу для взаимного присутствия военных сил, что применяется для совместных учений и обмена опытом.

Индия и Россия подписали соглашение о взаимном военном допуске

Диктатор России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего порядок допуска воинских формирований, кораблей и самолетов одной страны на территорию другой. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

В сеть попал образец документа, который 15 декабря подписал Путин.

Это соглашение создает правовую основу для взаимного присутствия военных сил России и Индии, что обычно применяется для проведения совместных учений, обмена опытом или мероприятий технического обслуживания.

Степан Гафтко

