Індія та росія підписали угоду про взаємний військовий допуск

15:22 • 6032 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 8072 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 8074 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 9030 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 16110 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 15419 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 18378 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 20264 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21100 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21792 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі
15 грудня, 07:57 • 10257 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників
15 грудня, 09:49 • 19903 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
11:52 • 21948 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу
13:18 • 9308 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
13:34 • 13069 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
13:38 • 16125 перегляди
Ексклюзив
13:38 • 16125 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
13:34 • 13301 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
11:52 • 22197 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
13 грудня, 16:20 • 79914 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
13 грудня, 12:38 • 97004 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Одеса
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02 • 23014 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
13 грудня, 11:42 • 40188 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
13 грудня, 11:26 • 41442 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп
13 грудня, 09:00 • 45827 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
12 грудня, 12:55 • 80607 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Мі-8

Індія та росія підписали угоду про взаємний військовий допуск

Київ • УНН

 • 12 перегляди

путін підписав закон про ратифікацію угоди з Індією, що регулює допуск військових формувань, кораблів та літаків однієї країни на територію іншої. Ця угода створює правову основу для взаємної присутності військових сил, що застосовується для спільних навчань та обміну досвідом.

Індія та росія підписали угоду про взаємний військовий допуск

Диктатор росії володимир путін підписав закон про ратифікацію угоди з Індією, який регулює порядок допуску військових формувань, кораблів та літаків однієї країни на територію іншої. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

У мережу потрапив зразок документа, який 15 грудня підписав путін.

Ця угода створює правову основу для взаємної присутності військових сил росії та Індії, що зазвичай застосовується для проведення спільних навчань, обміну досвідом або заходів технічного обслуговування.

путін зустрівся з Моді в Індії: подякував за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів про переговори з США05.12.25, 09:49 • 4156 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Україна