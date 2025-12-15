Індія та росія підписали угоду про взаємний військовий допуск
Київ • УНН
путін підписав закон про ратифікацію угоди з Індією, що регулює допуск військових формувань, кораблів та літаків однієї країни на територію іншої. Ця угода створює правову основу для взаємної присутності військових сил, що застосовується для спільних навчань та обміну досвідом.
Диктатор росії володимир путін підписав закон про ратифікацію угоди з Індією, який регулює порядок допуску військових формувань, кораблів та літаків однієї країни на територію іншої. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
У мережу потрапив зразок документа, який 15 грудня підписав путін.
Ця угода створює правову основу для взаємної присутності військових сил росії та Індії, що зазвичай застосовується для проведення спільних навчань, обміну досвідом або заходів технічного обслуговування.
путін зустрівся з Моді в Індії: подякував за увагу до мирних зусиль щодо війни рф проти України та розповів про переговори з США05.12.25, 09:49 • 4156 переглядiв