Нефть дешевеет на фоне снижения рисков из-за остановки добычи в Казахстане

20 января, 20:12 • 18075 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37695 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33191 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53104 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 34991 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48757 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26007 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29448 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27014 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27579 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рфVideo20 января, 22:32 • 5618 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 7736 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 15881 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 19937 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности21 января, 00:47 • 4594 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 28529 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 53093 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 48754 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 45106 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 57305 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 1554 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 13926 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 20183 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 21186 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 28035 просмотра
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка
Золото

Нефть дешевеет на фоне снижения рисков из-за остановки добычи в Казахстане

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились в среду. Причиной стало ожидаемое увеличение запасов нефти в США, что перевесило временную остановку добычи в Казахстане и угрозы пошлин США из-за Гренландии.

Нефть дешевеет на фоне снижения рисков из-за остановки добычи в Казахстане

Цены на нефть в среду упали на фоне того, как ожидаемое увеличение запасов нефти в США перевесило временную остановку добычи на двух крупных месторождениях в Казахстане и геополитическое давление со стороны США, которые угрожали ввести пошлины из-за попытки получить контроль над Гренландией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 76 центов, или на 1,2%, до 64,16 доллара за баррель в 04:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву). Контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate потерял 60 центов, или 1%, и торговался на уровне 59,76 долларов за баррель.

Оба контракта закрылись почти на 1 доллар за баррель, или на 1,5%, выше на предыдущей сессии после того, как Казахстан, входящий в ОПЕК+, в воскресенье остановил добычу на месторождениях Тенгиз и Королев из-за проблем с распределением электроэнергии. Положительное влияние также оказали сильные экономические данные Китая.

Экономика Китая выросла на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну Трампа19.01.26, 14:54 • 3034 просмотра

Добыча нефти на двух казахстанских месторождениях может быть прекращена еще на семь-десять дней, сообщили Reuters три источника в отрасли.

Приостановка добычи нефти на Тенгизе, одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений, и Королеве носит временный характер, и понижательное давление, вызванное ожидаемым ростом запасов нефти в США, а также геополитической напряженностью, сохранится, заявил аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Обещание президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на европейские страны, если не будет достигнуто соглашение о контроле США над Гренландией, усиливает давление на нефтяные рынки на фоне того, как пошлины рискуют замедлить экономический рост.

Во вторник Трамп заявил, что «нет пути назад» в его стремлении контролировать Гренландию.

Предыдущий опрос Reuters, проведенный во вторник, показал, что запасы нефти и бензина в США, как ожидается, выросли на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллятов, вероятно, снизились.

Хотя такой рост запасов негативно повлияет на цены на нефть, Грегори Брю, старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group, заявил, что потенциальная эскалация напряженности между США и Ираном будет способствовать повышению цен на нефть.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил нанести удар Ирану из-за жестокого подавления антиправительственных протестов.

Любое нападение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи приведет к объявлению джихада, или священной войны, цитирует ISNA слова парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана, сказанные во вторник.

«Хотя США воздержались от немедленного нанесения удара по Ирану, напряженность, вероятно, останется высокой, поскольку дополнительные американские военные силы перебрасываются на Ближний Восток, а дипломатические усилия по деэскалации напряженности не дают результатов», — говорится в записке Брю.

США расширяют доступ к венесуэльской нефти для мировых трейдеров20.01.26, 21:48 • 3504 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Гренландия
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Иран
Казахстан