Нефть дешевеет на фоне снижения рисков из-за остановки добычи в Казахстане

Цены на нефть в среду упали на фоне того, как ожидаемое увеличение запасов нефти в США перевесило временную остановку добычи на двух крупных месторождениях в Казахстане и геополитическое давление со стороны США, которые угрожали ввести пошлины из-за попытки получить контроль над Гренландией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 76 центов, или на 1,2%, до 64,16 доллара за баррель в 04:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву). Контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate потерял 60 центов, или 1%, и торговался на уровне 59,76 долларов за баррель.

Оба контракта закрылись почти на 1 доллар за баррель, или на 1,5%, выше на предыдущей сессии после того, как Казахстан, входящий в ОПЕК+, в воскресенье остановил добычу на месторождениях Тенгиз и Королев из-за проблем с распределением электроэнергии. Положительное влияние также оказали сильные экономические данные Китая.

Добыча нефти на двух казахстанских месторождениях может быть прекращена еще на семь-десять дней, сообщили Reuters три источника в отрасли.

Приостановка добычи нефти на Тенгизе, одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений, и Королеве носит временный характер, и понижательное давление, вызванное ожидаемым ростом запасов нефти в США, а также геополитической напряженностью, сохранится, заявил аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Обещание президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на европейские страны, если не будет достигнуто соглашение о контроле США над Гренландией, усиливает давление на нефтяные рынки на фоне того, как пошлины рискуют замедлить экономический рост.

Во вторник Трамп заявил, что «нет пути назад» в его стремлении контролировать Гренландию.

Предыдущий опрос Reuters, проведенный во вторник, показал, что запасы нефти и бензина в США, как ожидается, выросли на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллятов, вероятно, снизились.

Хотя такой рост запасов негативно повлияет на цены на нефть, Грегори Брю, старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group, заявил, что потенциальная эскалация напряженности между США и Ираном будет способствовать повышению цен на нефть.

Ранее в этом месяце Трамп пригрозил нанести удар Ирану из-за жестокого подавления антиправительственных протестов.

Любое нападение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи приведет к объявлению джихада, или священной войны, цитирует ISNA слова парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана, сказанные во вторник.

«Хотя США воздержались от немедленного нанесения удара по Ирану, напряженность, вероятно, останется высокой, поскольку дополнительные американские военные силы перебрасываются на Ближний Восток, а дипломатические усилия по деэскалации напряженности не дают результатов», — говорится в записке Брю.

