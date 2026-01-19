$43.180.08
Эксклюзив
13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Эксклюзивы
Financial Times

Экономика Китая выросла на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну Трампа

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

ВВП Китая вырос на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну, благодаря росту экспорта, который компенсировал слабый внутренний рынок. В четвертом квартале рост ВВП замедлился до 4,5%.

Экономика Китая выросла на 5% в 2025 году, несмотря на таможенную войну Трампа

ВВП Китая вырос на 5 процентов в прошлом году, несмотря на таможенную войну президента США Дональда Трампа, на фоне того, как стремительный рост экспорта компенсировал более слабый рост внутренней экономики, согласно официальным данным, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Показатель за весь год, который соответствовал официальному целевому показателю Пекина и среднему показателю опроса аналитиков Bloomberg, появился на фоне замедления роста ВВП в четвертом квартале до 4,5 процента, сообщило Национальное бюро статистики страны.

Показатель за четвертый квартал соответствовал прогнозам аналитиков, но снизился с 4,8 процента в третьем квартале.

Замедление во второй половине года будет оказывать давление на Пекин, чтобы он добавил больше стимулирующих мер в этом году, чтобы достичь ожидаемой цели от 4,5 до 5 процентов роста ВВП в 2026 году, пишет издание.

Глава Китая Си Цзиньпин должен председательствовать на ежегодном заседании Всекитайского народного парламента в начале марта, на котором Пекин обнародует экономические цели на следующий год.

Этот год также знаменует собой начало следующего пятилетнего плана Китая, и экономисты ожидают, что Пекин и местные органы власти приложат решительные усилия для мощного старта роста с помощью программ стимулирования.

Инвестиции в основной капитал в Китае в 2025 году упали на 3,8% в годовом исчислении, что хуже, чем ожидали аналитики в виде падения на 3,1% и контрастирует с ростом на 3,2% годом ранее.

Розничные продажи выросли на 0,9% в годовом исчислении в декабре, что меньше, чем ожидалось аналитиками относительно роста на 1% и на 3,7% за весь год.

Инвестиции в недвижимость в прошлом году упали на 17,2% по сравнению с прогнозами аналитиков в 16,5%, на фоне того, как спад на рынке недвижимости в стране завершил свой четвертый год без каких-либо признаков конца. Объем нового строительства сократился на 20,4% в годовом исчислении.

Хотя показатели внутренней экономики оставались слабыми, производственный сектор стремительно развивался. Промышленное производство выросло на 5,2% в декабре по сравнению с прошлым годом, по сравнению с прогнозами аналитиков на 5%.

Дополнение

Население Китая сократилось четвертый год подряд в 2025 году на 3 миллиона человек до 1,405 млрд человек. Уровень рождаемости был самым низким за всю историю наблюдений – 5,63 рождений на 1000 человек.

Население Китая сокращается четвертый год подряд на фоне рекордно низкой рождаемости19.01.26, 10:07 • 3442 просмотра

