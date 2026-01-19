$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 4550 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 17233 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 20177 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 13763 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 20026 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28940 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39335 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59989 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48023 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79143 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Financial Times

Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

ВВП Китаю зріс на 5% у 2025 році, незважаючи на митну війну, завдяки зростанню експорту, що компенсувало слабкий внутрішній ринок. У четвертому кварталі зростання ВВП сповільнилося до 4,5%.

Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа

ВВП Китаю зріс на 5 відсотків минулого року, попри митну війну президента США Дональда Трампа, на тлі того, як стрімке зростання експорту компенсувало більш слабке зростання внутрішньої економіки, згідно з офіційними даними, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Показник за весь рік, який відповідав офіційному цільовому показнику Пекіна та середньому показнику опитування аналітиків Bloomberg, з'явився на тлі сповільнення зростання ВВП у четвертому кварталі до 4,5 відсотка, повідомило Національне бюро статистики країни.

Показник за четвертий квартал відповідав прогнозам аналітиків, але знизився з 4,8 відсотка у третьому кварталі.

Уповільнення у другій половині року чинитиме тиск на Пекін, щоб він додав більше стимулюючих заходів цього року, щоб досягти очікуваної цілі від 4,5 до 5 відсотків зростання ВВП у 2026 році, пише видання.

Глава Китаю Сі Цзіньпін має головувати на щорічному засіданні Всекитайського народного парламенту на початку березня, на якому Пекін оприлюднить економічні цілі на наступний рік.

Цей рік також знаменує собою початок наступного п'ятирічного плану Китаю, і економісти очікують, що Пекін та місцеві органи влади докладуть рішучих зусиль для потужного старту зростання за допомогою програм стимулювання.

Інвестиції в основний капітал у Китаї в 2025 році впали на 3,8% у річному обчисленні, що гірше, ніж очікували аналітики у вигляді падіння на 3,1% та контрастує зі зростанням на 3,2% роком раніше.

Роздрібні продажі зросли на 0,9% у річному обчисленні в грудні, що менше, ніж очікувалося аналітиками щодо зростання на 1% та на 3,7% за весь рік.

Інвестиції в нерухомість минулого року впали на 17,2% порівняно з прогнозами аналітиків у 16,5%, на тлі того, як спад на ринку нерухомості в країні завершив свій четвертий рік без жодних ознак кінця. Обсяг нового будівництва скоротився на 20,4% у річному обчисленні.

Хоча показники внутрішньої економіки залишалися слабкими, виробничий сектор стрімко розвивався. Промислове виробництво зросло на 5,2% у грудні порівняно з минулим роком, порівняно з прогнозами аналітиків на 5%.

Доповнення

Населення Китаю скоротилося четвертий рік поспіль у 2025 році на 3 мільйони осіб до 1,405 млрд осіб. Рівень народжуваності був найнижчим за всю історію спостережень – 5,63 народжень на 1000 осіб.

Населення Китаю скорочується четвертий рік поспіль на тлі рекордно низької народжуваності19.01.26, 10:07 • 3460 переглядiв

Юлія Шрамко

