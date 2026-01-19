Економіка Китаю зросла на 5% у 2025 році попри митну війну Трампа

ВВП Китаю зріс на 5 відсотків минулого року, попри митну війну президента США Дональда Трампа, на тлі того, як стрімке зростання експорту компенсувало більш слабке зростання внутрішньої економіки, згідно з офіційними даними, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Показник за весь рік, який відповідав офіційному цільовому показнику Пекіна та середньому показнику опитування аналітиків Bloomberg, з'явився на тлі сповільнення зростання ВВП у четвертому кварталі до 4,5 відсотка, повідомило Національне бюро статистики країни.

Показник за четвертий квартал відповідав прогнозам аналітиків, але знизився з 4,8 відсотка у третьому кварталі.

Уповільнення у другій половині року чинитиме тиск на Пекін, щоб він додав більше стимулюючих заходів цього року, щоб досягти очікуваної цілі від 4,5 до 5 відсотків зростання ВВП у 2026 році, пише видання.

Глава Китаю Сі Цзіньпін має головувати на щорічному засіданні Всекитайського народного парламенту на початку березня, на якому Пекін оприлюднить економічні цілі на наступний рік.

Цей рік також знаменує собою початок наступного п'ятирічного плану Китаю, і економісти очікують, що Пекін та місцеві органи влади докладуть рішучих зусиль для потужного старту зростання за допомогою програм стимулювання.

Інвестиції в основний капітал у Китаї в 2025 році впали на 3,8% у річному обчисленні, що гірше, ніж очікували аналітики у вигляді падіння на 3,1% та контрастує зі зростанням на 3,2% роком раніше.

Роздрібні продажі зросли на 0,9% у річному обчисленні в грудні, що менше, ніж очікувалося аналітиками щодо зростання на 1% та на 3,7% за весь рік.

Інвестиції в нерухомість минулого року впали на 17,2% порівняно з прогнозами аналітиків у 16,5%, на тлі того, як спад на ринку нерухомості в країні завершив свій четвертий рік без жодних ознак кінця. Обсяг нового будівництва скоротився на 20,4% у річному обчисленні.

Хоча показники внутрішньої економіки залишалися слабкими, виробничий сектор стрімко розвивався. Промислове виробництво зросло на 5,2% у грудні порівняно з минулим роком, порівняно з прогнозами аналітиків на 5%.

Доповнення

Населення Китаю скоротилося четвертий рік поспіль у 2025 році на 3 мільйони осіб до 1,405 млрд осіб. Рівень народжуваності був найнижчим за всю історію спостережень – 5,63 народжень на 1000 осіб.

