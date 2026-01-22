Жертвами подавления протестов в Иране стали не только протестующие, но и случайные прохожие

Антиправительственные протесты в Иране сопровождались многочисленными жертвами среди гражданских лиц, не участвовавших в акциях. Свидетельства очевидцев указывают на то, что силы безопасности применяли огнестрельное оружие неизбирательно. Это привело к гибели случайных людей, оказавшихся поблизости от демонстрантов или пытавшихся убежать от эскалации насилия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Типичным примером стала смерть 22-летнего студента Араша в центре столицы. Юноша просто возвращался домой и остановился на тротуаре возле площади Ванак, чтобы посмотреть на происходящее. По словам свидетелей, силовики в черной форме начали беспорядочно стрелять из дробовиков, в результате чего студент погиб на месте. Он не выкрикивал лозунгов и не оказывал никакого сопротивления.

Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана

Родственники многих погибших сообщают об аналогичных обстоятельствах. Люди становятся жертвами огня спецподразделений, находясь по пути домой или на рабочих местах рядом с зонами беспорядков. Сейчас семьи вынуждены самостоятельно искать информацию о судьбе близких в моргах и больницах из-за отсутствия официальных отчетов.

Проблемы верификации количества погибших

Точное количество убитых прохожих установить невозможно из-за жестких информационных ограничений в стране. Агентство Reuters отмечает, что тысячи смертей во время подавления протестов включают значительную долю людей, которые просто находились рядом. Неизбирательное применение силы государственными структурами вызывает острую критику со стороны правозащитников, однако иранские власти продолжают использовать летальное оружие для прекращения хаоса на улицах.

Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters