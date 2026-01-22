$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 7660 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 15763 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 25655 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 18802 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32002 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34717 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20718 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21663 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39434 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
The New York Times

Жертвами подавления протестов в Иране стали не только протестующие, но и случайные прохожие

Киев • УНН

 • 574 просмотра

В Иране во время антиправительственных протестов силы безопасности неизбирательно применяли огнестрельное оружие. Это привело к гибели случайных прохожих, не участвовавших в акциях.

Жертвами подавления протестов в Иране стали не только протестующие, но и случайные прохожие

Антиправительственные протесты в Иране сопровождались многочисленными жертвами среди гражданских лиц, не участвовавших в акциях. Свидетельства очевидцев указывают на то, что силы безопасности применяли огнестрельное оружие неизбирательно. Это привело к гибели случайных людей, оказавшихся поблизости от демонстрантов или пытавшихся убежать от эскалации насилия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Типичным примером стала смерть 22-летнего студента Араша в центре столицы. Юноша просто возвращался домой и остановился на тротуаре возле площади Ванак, чтобы посмотреть на происходящее. По словам свидетелей, силовики в черной форме начали беспорядочно стрелять из дробовиков, в результате чего студент погиб на месте. Он не выкрикивал лозунгов и не оказывал никакого сопротивления.

Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана в ответ на последние предупреждения Тегерана21.01.26, 10:00 • 3412 просмотров

Родственники многих погибших сообщают об аналогичных обстоятельствах. Люди становятся жертвами огня спецподразделений, находясь по пути домой или на рабочих местах рядом с зонами беспорядков. Сейчас семьи вынуждены самостоятельно искать информацию о судьбе близких в моргах и больницах из-за отсутствия официальных отчетов.

Проблемы верификации количества погибших

Точное количество убитых прохожих установить невозможно из-за жестких информационных ограничений в стране. Агентство Reuters отмечает, что тысячи смертей во время подавления протестов включают значительную долю людей, которые просто находились рядом. Неизбирательное применение силы государственными структурами вызывает острую критику со стороны правозащитников, однако иранские власти продолжают использовать летальное оружие для прекращения хаоса на улицах.

Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters19.01.26, 01:03 • 12776 просмотров

Степан Гафтко

