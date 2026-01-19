Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 января, 11:31 • 17235 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 30709 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 26617 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 57751 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 90236 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 43208 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 52935 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 57657 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 46949 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 78443 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела18 января, 13:25 • 7886 просмотра
В Сумах перебои с водой18 января, 14:40 • 4892 просмотра
В Сумах воду будут подавать по графику с пониженным давлением18 января, 15:13 • 4380 просмотра
Пытается снизить напряжение между США и ЕС: Мелони вмешалась в конфликт вокруг Гренландии - СМИ18 января, 15:26 • 5236 просмотра
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм18 января, 15:41 • 11196 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 40845 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 78442 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 46517 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 77391 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 106263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 15379 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 28110 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 25164 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 23049 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 22430 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Бильд

Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Иране во время подавления протестов погибло не менее пяти тысяч человек. Самые жестокие столкновения произошли на северо-западе страны.

Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters

Во время подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере пять тысяч человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, информирует УНН.

Подробности

По его словам, наиболее жестокие столкновения произошли на северо-западе страны, где проживают иранские курды.

Президент Ирана предупредил в воскресенье, что любой удар США вызовет "жесткий ответ" со стороны Тегерана

- говорится в статье.

Масуд Пезешкиан, в частности, отметил, что ответ Тегерана "на любую несправедливую агрессию будет жестким и достойным сожаления", добавив, что любое нападение на верховного лидера страны "равнозначно тотальной войне против нации".

Напомним

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах на фоне недавнего всплеска протестов в исламской стране и обвинил в любых произошедших убийствах "израильский заговор", направленный на создание большого количества жертв.

Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи17.01.26, 20:31 • 5828 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Масуд Пезешкиан
Израиль
Reuters
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран