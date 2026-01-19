Протесты в Иране: число погибших составляет не менее 5 тысяч человек - Reuters

Во время подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере пять тысяч человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, информирует УНН.

Подробности

По его словам, наиболее жестокие столкновения произошли на северо-западе страны, где проживают иранские курды.

Президент Ирана предупредил в воскресенье, что любой удар США вызовет "жесткий ответ" со стороны Тегерана - говорится в статье.

Масуд Пезешкиан, в частности, отметил, что ответ Тегерана "на любую несправедливую агрессию будет жестким и достойным сожаления", добавив, что любое нападение на верховного лидера страны "равнозначно тотальной войне против нации".

Напомним

На днях министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах на фоне недавнего всплеска протестов в исламской стране и обвинил в любых произошедших убийствах "израильский заговор", направленный на создание большого количества жертв.

